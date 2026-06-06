La Selección Boliviana inicia una nueva etapa. Este sábado, desde las 16:00 hora boliviana, la Verde enfrentará a Escocia en la ciudad de New Jersey, en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

El encuentro representa el punto de partida del nuevo proceso del combinado nacional rumbo a las clasificatorias para la Copa Mundial 2030, luego de quedar cerca del objetivo mundialista en el anterior ciclo.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega con una base de jugadores que ya formaron parte de la última competencia internacional, pero también con rostros nuevos que buscan ganarse un lugar en la Absoluta.

Entre los convocados que pisan por primera vez este escenario destacan los delanteros Leonardo Viviani, Daniel Ribera, Nabil Nacif y Guilmar Centellas, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse en un duelo exigente ante un rival europeo.

Uno de los nombres que más expectativa genera es Miguel Terceros, jugador del Santos FC de Brasil, quien se consolidó como una de las principales figuras de Bolivia durante las pasadas eliminatorias. Ahora, el atacante aparece como uno de los referentes del nuevo ciclo y como una de las esperanzas para liderar a la Verde hacia la próxima cita mundialista.

Sin embargo, Bolivia tendrá una baja importante. Ramiro Vaca, jugador del Wydad de Marruecos, no estará disponible para este partido ni para el duelo ante Argelia, previsto para el 10 de junio. Según se informó, su convocatoria no obtuvo respuesta de parte de su club, que aparentemente no le concedió el permiso correspondiente.

Escocia, por su parte, llega como una selección mundialista y con ritmo competitivo. El combinado europeo viene de vencer por 4-1 a Curazao en un partido de preparación y se alista para su participación en el grupo “C” de la Copa Mundial, donde enfrentará a Haití, Marruecos y Brasil.

No obstante, el equipo dirigido por Steve Clarke también sufrió una baja sensible. El mediocampista Billy Gilmour, jugador del Napoli, quedó fuera tras sufrir una grave lesión de rodilla en el amistoso ante Curazao. Su ausencia representa un golpe duro para Escocia, ya que era considerado una de las piezas importantes del mediocampo.

Bolivia buscará estar a la altura de un rival mundialista y aprovechar este encuentro para medir el nivel de sus nuevos nombres, consolidar una idea de juego y comenzar a construir el camino hacia el próximo ciclo clasificatorio.

Posible alineación

Bolivia: Guillermo Viscarra; Lucas Macazaga, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández, Ervin Vaca, Robson Tome, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Leonardo Viviani.

DT: Óscar Villegas.

Escocia: Craig Gordon; Anthony Ralston, Luke Graham, Andy Robertson, Jack Hendry, Grant Hanley, Kenny McLean, Tyler Fletcher, George Hirst, Ryan Christie y Lyndon Dykes.

DT: Steve Clarke.

El duelo ante Escocia será una prueba exigente para una Bolivia que quiere empezar a escribir una nueva historia, con juventud, renovación y la ilusión de volver a competir por un sueño mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play