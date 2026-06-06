Comisión de Diputados aprueba proyecto que reglamenta los estados de excepción

La Ley de Regulación de los Estados de Excepción dio un nuevo paso clave en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este sábado por mayoría el proyecto remitido por el Senado y decidió enviarlo de inmediato al pleno para su tratamiento.

La decisión se produce en una jornada de alta expectativa política, marcada por los bloqueos, enfrentamientos en carreteras y pedidos de distintas autoridades para contar con herramientas que permitan enfrentar la crisis nacional.

El presidente de la comisión, Juan Del Granado, confirmó que el informe será remitido al pleno de la Cámara Baja, convocado para sesionar este sábado a las 14:00.

“Se ha aprobado este proyecto de ley de regulación de los estados de excepción. Vamos a remitir con un informe esta decisión al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento”, informó Del Granado.

La aprobación en comisión se dio pese a observaciones sobre algunos puntos del texto, principalmente el artículo 26, que generó reparos vinculados a la legalidad de la presunción sobre actuaciones operativas.

Del Granado explicó que estas observaciones serán incluidas en el informe, aunque no modifican el proyecto, debido a que la mayoría de los integrantes de la comisión decidió respaldar la norma.

La autoridad legislativa señaló que devolver el proyecto al Senado habría demorado su tratamiento, algo que la comisión evitó considerando la emergencia que atraviesa el país.

La propuesta, compuesta por 26 artículos, establece los procedimientos, alcances, controles institucionales y garantías para la aplicación de los estados de excepción previstos en la Constitución Política del Estado.

Entre sus puntos centrales, dispone que la declaratoria deberá realizarse mediante decreto supremo fundamentado, especificando el alcance territorial, la duración, las medidas extraordinarias autorizadas y las instituciones responsables de su ejecución.

La norma fija una vigencia máxima de 90 días, con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

También regula la participación de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en escenarios excepcionales, bajo criterios de coordinación institucional, delimitación de funciones, control operativo y uso diferenciado de la fuerza.

Además, contempla mecanismos de rendición de cuentas una vez concluida la medida excepcional.

El avance del proyecto se da en medio de una coyuntura crítica para el país, con bloqueos en diferentes departamentos, problemas de abastecimiento, enfrentamientos en rutas y una creciente presión social por restablecer la libre circulación.

Con la aprobación en comisión, la atención se concentra ahora en el pleno de Diputados, que deberá definir si respalda la norma y permite que el proyecto continúe su camino legislativo.

La sesión de esta tarde será decisiva para una ley que se ha convertido en una de las más observadas del momento político nacional.

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