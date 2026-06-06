¡Tome previsiones! Así estará el clima este sábado en las ciudades capitales de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 6 de junio estará caracterizado por condiciones climáticas variables en gran parte del territorio nacional, con cielos parcialmente nublados, presencia de lluvias en algunas regiones y temperaturas que mostrarán marcados contrastes entre el occidente y el oriente del país.

En el occidente boliviano

Las bajas temperaturas continuarán predominando. La ciudad de La Paz registrará una mínima de 4°C y una máxima de 20°C, con una jornada mayormente soleada y nubosidad durante la noche. En El Alto se prevén temperaturas entre -4°C y 14°C, mientras que Oruro tendrá valores de entre 0°C y 17°C. Potosí, por su parte, alcanzará una máxima de 20°C, con una mínima de -3°C.

En la región de los valles

Cochabamba presentará condiciones más inestables, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas durante la tarde y lluvias en horas de la noche. Las temperaturas oscilarán entre 6°C y 27°C. Sucre registrará temperaturas entre 6°C y 21°C, mientras que Tarija tendrá un ambiente templado con mínimas de 10°C y máximas de 25°C.

En el oriente boliviano

Se esperan temperaturas elevadas. Cobija alcanzará los 35°C y registrará lluvias durante la tarde, con mínimas de 21°C. Trinidad tendrá temperaturas entre 20°C y 33°C. Entretanto, Santa Cruz de la Sierra experimentará una jornada cálida, con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 32°C.

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