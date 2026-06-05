Tras su visita a Río Abajo, Paz llama a la liberación de carreteras para evitar más desgracias

Tras la habilitación de la carretera hacia Río Abajo mediante el operativo Corredor Humanitario III, el presidente Rodrigo Paz realizó una amplia evaluación de la crisis provocada por los bloqueos y reiteró que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos que afectan al país.

Durante su intervención, el mandatario agradeció el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, autoridades nacionales y vecinos que participaron en las tareas de desbloqueo y rehabilitación de la vía.

Paz afirmó que los bloqueos son incompatibles con el principio constitucional del “vivir bien”.

“El vivir bien significa no vivir en bloqueo, porque el bloqueo es vivir sin alimentos, sin medicinas, sin justicia social y sin desarrollo”, manifestó.

El presidente sostuvo que las medidas de presión afectan gravemente a la población y generan perjuicios económicos, además de la escasez de alimentos, combustible, oxígeno e insumos médicos para los ciudadanos e instituciones que más lo necesitan.

Convocatoria a sectores sociales

Asimismo, convocó públicamente a dirigentes sindicales y campesinos a retomar el diálogo.

“Señor Mario Argollo, señor Vicente Salazar y todas las organizaciones sociales, el diálogo es la forma de solucionar los problemas”, expresó.

Durante su discurso también acusó a Evo Morales de impulsar movilizaciones para evitar enfrentar procesos judiciales. Incluso señaló abiertamente que el exmandatario actualmente usa a los movimientos sociales y "el sufrimiento del pueblo" con el objetivo antes mencionado.

Paz remarcó que la defensa de causas particulares no puede confundirse con las demandas legítimas de los sectores sociales.

Normativa que evitará más muertes

El mandatario también hizo referencia a los nueve fallecidos registrados durante el conflicto y pidió que los hechos sean investigados.

Por otra parte, defendió el proyecto de ley que regula los estados de excepción, aprobado por el Senado y actualmente pendiente de tratamiento en Diputados.

“El Estado de excepción es una acción que permite la Constitución y cumple las normativas para defender las libertades y a las grandes mayorías”, señaló.

Sin embargo, aseguró que la prioridad del Gobierno continúa siendo el diálogo y las acciones humanitarias.

“Estamos priorizando la acción humanitaria, el encuentro y el diálogo”, manifestó.

Finalmente, destacó los resultados del Corredor Humanitario III, que permitió reabrir la vía de Río Abajo y facilitar nuevamente el abastecimiento de productos hacia La Paz.

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