El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, arribó a la ciudad de La Paz cerca de las 2:00 de la madrugada luego de enfrentar su tercer ataque mientras retornaba junto a la caravana del Corredor Humanitario, instruido por el presidente Rodrigo Paz.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:30, cuando un grupo de bloqueadores esperaba en la oscuridad el paso de la vagoneta ministerial, lanzando piedras con hondas. Uno de los proyectiles rompió el vidrio trasero del vehículo, obligando al conductor a retroceder mientras los agresores perseguían la caravana.

“Ya me encuentro en La Paz, después de esta tercera emboscada en mi contra. Logramos pasar y llegamos como a las 2 de la mañana a la ciudad. Todos los autos que iban en la caravana llegaron junto conmigo”, informó Zamora.

Tomaron desvíos

Según relató el ministro, pese a que la comitiva ya no transitaba por la vía principal, los grupos violentos se encontraban escondidos en callejones y en la avenida principal, intentando cerrar el paso y agredir los vehículos del operativo. La caravana solo pudo atravesar la zona luego de que efectivos de la UTOP dispersaran a los agresores.

Zamora recordó que durante la jornada también había sufrido dos emboscadas previas:

En el sector de Copata , donde la caravana fue atacada con dinamita y piedras .

En una ruta alterna durante el retorno a La Paz, donde el grupo violento rodeó nuevamente los vehículos.

“He sentido mi vida en riesgo… fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro”, indicó el ministro sobre la primera emboscada.

El operativo humanitario buscaba habilitar un paso seguro entre La Paz y Oruro para el transporte de alimentos, oxígeno y medicamentos, pero los ataques evidencian la resistencia violenta de algunos sectores ante la restitución del tránsito y la normalización de la circulación de insumos esenciales.

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