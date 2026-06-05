“Nunca se descarta un estado de excepción, pero venceremos con diálogo”: las frases destacadas de Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz destacó la coordinación entre instituciones del Estado y reafirmó que la respuesta del Gobierno a los bloqueos será el diálogo, sin descartar medidas constitucionales como el estado de excepción, luego del operativo Corredor Humanitario III que permitió la habilitación de la carretera hacia Río Abajo.

El mandatario afirmó que el país atraviesa un momento crítico y que las decisiones deben enmarcarse estrictamente en la Constitución. “Nunca se descarta un estado de excepción, pero se vence al bloqueo con diálogo. Todo dentro de la Constitución”, sostuvo.

“El bloqueo no es vivir bien, es muerte y aislamiento”

Paz remarcó que las medidas de presión afectan directamente la vida de la población. “El bloqueo es vivir sin alimentos, sin medicinas, sin oxígeno en los hospitales. El bloqueo es muerte, es desgracia y es aislamiento”, afirmó.

En esa línea, cuestionó el impacto económico y social de los bloqueos en el país. “Vivir bien es que la gente pueda trabajar, hacer negocios, tener combustible, alimentos y movilidad. Eso es vivir bien”, señaló.

“Diálogo como única salida a la crisis”

El presidente insistió en que la solución debe ser política y pacífica. “Diálogo, diálogo, diálogo. Vamos a vencer al bloqueo con diálogo”, reiteró, destacando el rol de las organizaciones sociales que, según dijo, apoyan la salida pacífica al conflicto.

También pidió a los medios de comunicación y a los sectores movilizados contribuir a la pacificación del país. “No es momento de confrontación, es momento de encuentro”, expresó.

“Evo Morales debe ir a la justicia”

En otro punto de su intervención, Paz lanzó duras críticas al expresidente Evo Morales, a quien acusó de buscar desestabilizar el orden constitucional. “Evo quiere romper el orden constitucional. Debe ir a la justicia”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que algunos sectores estarían siendo utilizados políticamente. “Hay quienes usan a los movimientos sociales como escalera para defender problemas judiciales personales”, añadió.

“Un solo país, dos visiones”

El mandatario afirmó que Bolivia enfrenta una disputa de modelos de país. “No son dos Bolivias, es una sola Bolivia, pero con dos visiones: la del pasado que quiere destruir la Constitución y la que busca construir un nuevo Estado”, indicó.

“El Estado actuará dentro de la Constitución”

Paz señaló que el Gobierno, junto a la Policía y las Fuerzas Armadas, continuará actuando dentro del marco legal para garantizar el orden y los derechos ciudadanos. “Todo lo que hacemos está dentro de la Constitución”, afirmó.

Finalmente, el presidente cerró su mensaje con un llamado a la pacificación nacional. “Ya no más muerte entre bolivianos. El camino es el diálogo y el respeto a la ley”.

Mira la programación en Red Uno Play