Senado aprueba en grande el proyecto de ley de Regulación de Estados de Excepción

En una sesión marcada por la crisis social que golpea al país, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de ley de Regulación de los Estados de Excepción. La determinación se dio la noche de este jueves, luego de que la Comisión de Constitución destrabara las observaciones técnicas con la presencia de tres ministros de Estado.

Al alcanzar el respaldo de la mayoría de los senadores presentes en la sesión ordinaria N.º 127, el proceso legislativo avanza a su siguiente fase crucial: el tratamiento en detalle (artículo por artículo), paso previo indispensable antes de que el documento sea remitido formalmente a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional.

El camino hacia el consenso en el pleno

La aprobación general de la norma se logró bajo la modalidad híbrida establecida por el presidente del Senado, Diego Ávila, conectando de manera virtual a los legisladores varados por los conflictos y de forma presencial a quienes asistieron al recinto alterno habilitado en La Paz.

El avance de la votación se aceleró gracias a la comparecencia previa de los ministros de Defensa (Ernesto Justiniano), Gobierno (Marco Oviedo) y de la Presidencia (José Luis Lupo), quienes justificaron los alcances de la ley ante la Comisión de Constitución, logrando la "luz verde" que devolvió la propuesta al pleno con un informe favorable.

Próximos pasos legislativos

Tras la aprobación en grande, la ruta de la norma contempla los siguientes puntos:

Debate en detalle: Los senadores procederán a debatir y votar cada uno de los artículos, modificaciones y disposiciones del texto modificado por el Ejecutivo y el oficialismo.

Remisión a Diputados: De mantenerse el consenso actual durante la madrugada, el proyecto de ley será enviado de forma prioritaria a la Cámara Baja.

El tratamiento de esta ley se desarrolla bajo una enorme presión política y social, en una jornada donde el país acumula 35 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones que exigen respuestas institucionales inmediatas para restablecer el orden público y la transitabilidad.

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