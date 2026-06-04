Lupo expone en Diputados salidas del Gobierno ante 35 días de bloqueos

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se presentó este jueves ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para exponer las medidas y alternativas que plantea el Gobierno frente a la crisis provocada por los bloqueos de carreteras que afectan a distintas regiones del país.

Durante su intervención, la autoridad también explicó de qué manera la Asamblea Legislativa puede contribuir a la pacificación del país y a la búsqueda de soluciones institucionales ante el conflicto.

La exposición se realiza en la antesala de la sesión convocada por la Cámara de Senadores para este jueves a las 12:00, en la que se prevé tratar el proyecto de ley que regula los estados de excepción remitido por el Órgano Ejecutivo en las últimas horas.

Ayer, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, convocó a una sesión para este jueves bajo una modalidad mixta, presencial y virtual. La medida permitirá que los legisladores que no puedan trasladarse hasta la sede de Gobierno participen de manera remota en el debate y tratamiento de los temas programados.

La convocatoria se produce en un contexto de creciente tensión social y política, marcado por los bloqueos de carreteras que afectan el abastecimiento, el transporte y diversas actividades económicas en el país.

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