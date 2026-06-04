Usuarios piden habilitar envíos aéreos durante el feriado ante bloqueos en carreteras

Boliviana de Aviación (BoA) informó que este jueves, feriado de Corpus Christi, únicamente realizará la entrega de carga almacenada en sus estaciones del eje central del país, en horario de 08:00 a 16:00.

Pese al comunicado emitido por la empresa estatal, en Cochabamba varias personas acudieron hasta las instalaciones de BoA Cargo para enviar y recoger encomiendas. Algunos usuarios manifestaron su molestia debido a que no pudieron despachar sus productos.

Una comerciante que se encontraba en el lugar relató que llevaba dos días intentando enviar un cargamento de flores a la ciudad de Tarija y expresó su preocupación por las pérdidas económicas que podría sufrir.

“Queremos mandar a Tarija, pero no nos quieren recibir. Nuestras flores se van a echar a perder. Me hicieron esperar y no avisaron que no iban a recibir la carga, por eso estamos haciendo fila aquí”, reclamó al equipo de prensa de Red Uno.

De acuerdo con el comunicado de BoA Cargo, durante esta jornada la recepción de carga para envíos permanecerá suspendida y únicamente se atenderá la entrega de encomiendas previamente almacenadas. Asimismo, la empresa informó que el viernes, que también es feriado, no brindará atención al público.

Ante los bloqueos de carreteras que se registran en distintas regiones del país, impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, muchas familias optaron por el transporte aéreo para enviar alimentos, medicamentos y otros artículos a sus seres queridos en departamentos afectados por las restricciones en las vías.

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