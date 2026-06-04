La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que este jueves 4 de junio se registran más de 90 puntos de bloqueo en diferentes carreteras del país, una cifra menor a la informada el miércoles, cuando al inicio de la jornada se contabilizaban 101 puntos.

Pese a esta reducción, las medidas de presión continúan afectando la transitabilidad interdepartamental y el traslado de pasajeros, carga pesada, alimentos, medicamentos, combustible y otros productos esenciales.

Por cuarto día consecutivo, Cochabamba aparece como el departamento más afectado por los bloqueos, seguido de La Paz, región que durante gran parte de mayo concentró la mayor cantidad de rutas cerradas.

Según el reporte actualizado de la ABC, los puntos de bloqueo se distribuyen de la siguiente manera:

Cochabamba: 27 puntos.

La Paz: 21 puntos.

Oruro: 18 puntos.

Potosí: 15 puntos.

Chuquisaca: 10 puntos.

Santa Cruz: 2 puntos.

Durante mayo, La Paz fue el departamento con mayor número de rutas afectadas. Sin embargo, desde el 1 de junio, Cochabamba pasó a ocupar el primer lugar en cantidad de bloqueos activos.

La situación continúa generando preocupación por el impacto directo en el abastecimiento de productos esenciales. Las ciudades de La Paz y El Alto atraviesan una crisis marcada por la escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.

Los bloqueos también afectan a transportistas, pasajeros, productores, comerciantes y familias que necesitan movilizarse entre departamentos o trasladar mercadería hacia los centros de consumo.

Ante este panorama, la ABC recomienda a la población revisar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje y tomar previsiones, especialmente en rutas interdepartamentales.

Mientras persisten los puntos de bloqueo, la incertidumbre se mantiene en las carreteras del país, donde cientos de personas continúan enfrentando dificultades para viajar, trabajar y abastecerse.

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