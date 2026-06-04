Policía aprehende a 15 personas por intento de bloqueo en el cruce a Tarata

La Policía reforzó este jueves el resguardo en distintos puntos del departamento de Cochabamba, luego de que se registraran intentos de instalar nuevos bloqueos en zonas estratégicas.

Durante la mañana, el contingente policial realizó el relevo del personal desplegado en sectores donde se reportaron intentos de cierre de vías, entre ellos la avenida Petrolera, Parotani, el cruce a Tarata y otros puntos considerados sensibles para la circulación vehicular.

El operativo busca evitar la instalación de bloqueos y garantizar la transitabilidad en rutas importantes del departamento, en medio del conflicto social que afecta a varias regiones del país.

Durante la noche del miércoles, la Policía aprehendió a 15 personas en el cruce a Tarata, luego de que presuntamente intentaran cerrar la vía utilizando piedras, ramas y petardos.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de Cochabamba para fines investigativos.

El comandante del Valle Alto, coronel Juan Carlos Cossio, informó que el grupo habría lanzado piedras contra el personal policial durante la intervención.

“Empezaron a poner piedras, ramas y lanzaron piedras a la Policía. Hemos hecho un operativo conduciendo a 15 personas a instalaciones policiales. Entre hombres y mujeres fueron las personas que intentaron cerrar la zona”, señaló la autoridad policial.

La Policía mantiene presencia en diferentes sectores del departamento para prevenir nuevos puntos de bloqueo y responder ante posibles hechos de violencia o alteración del orden público.

Las autoridades policiales señalaron que continuarán con los patrullajes y controles en rutas estratégicas, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población y mantener habilitadas las vías de circulación.

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