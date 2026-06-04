Toman declaración a detenidos en toma de pozo en Santa Rosa del Sara

Un fuerte contingente policial intervino el bloqueo y toma del campo petrolero Humberto Suárez Roca en la provincia Sara de Santa Cruz. La drástica medida de fuerza era ejecutada por cuatro centrales campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, afectando el desarrollo de las actividades y poniendo en riesgo a 33 trabajadores atrapados.

El comandante de la Policía, David Gómez, informó que el operativo comenzó a las 4:00 a.m. enfrentando serios obstáculos y agresiones físicas con petardos y piedras por parte de los manifestantes. Producto de estos enfrentamientos, un servidor policial resultó con una herida cortante en el labio superior tras ser alcanzado por un proyectil lanzado desde la multitud.

Secuestro de dinero y situación de los aprehendidos

La intervención dejó un saldo de diez personas aprehendidas, además de la incautación de un vehículo, ocho motocicletas y una importante suma de dinero en efectivo. Una de las manifestantes detenidas portaba 14.000 bolivianos y una lista de nombres, elementos que ya están siendo investigados por las autoridades correspondientes.

“Creemos que probablemente se estaba usando para la financiación de este movimiento. Esa persona tendrá que presentar los descargos si así lo amerita”, declaró el comandante Gómez respecto al dinero secuestrado.

Traslado y liberación de un menor de edad

Los diez sospechosos fueron trasladados hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Portachuelo. En este recinto policial permanecen bajo disposición de la Fiscalía para prestar sus declaraciones informativas correspondientes.

Durante la tarde, un menor de 14 años que se encontraba en el grupo fue liberado tras presumirse que fue confundido con los bloqueadores en el lugar. El adolescente fue entregado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para retornar con sus familiares, quienes aguardaban en las afueras de la Felcc.

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