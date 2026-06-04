Golpe al narcotráfico: secuestran aeronaves en Beni y desarticula foco de droga en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó una serie de operativos estratégicos que resultaron en importantes secuestros en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Las tareas de inteligencia permitieron asestar un nuevo golpe a las redes delictivas en regiones clave del país.

Inmovilización de aeronaves en Beni

En el municipio de Santa Rosa de Yacuma, ubicado en la provincia Ballivián, las fuerzas del orden lograron interceptar e inmovilizar logística aérea bajo sospecha de actividades ilícitas. Los especialistas antidroga someterán los transportes incautados a pruebas químicas avanzadas y análisis de microaspirado forense. Estos procedimientos de laboratorio buscarán detectar partículas microscópicas de sustancias controladas en las cabinas y compartimentos de carga.

Intervención en la capital cruceña

Por otro lado, los agentes desplegaron un allanamiento sorpresivo en un inmueble de la Avenida Paurito, en la populosa zona del Plan 3000. La requisa domiciliaria permitió desmantelar un punto estratégico de acopio y comercialización de estupefacientes.

Durante la incursión en la propiedad, el personal policial logró incautar los siguientes elementos:

Marihuana.

Pasta base de cocaína.

Pastillas de flunitrazepam.

Dinero en efectivo.

Secuestro del inmueble.

Aprehensión de una persona.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total y los nexos de estas redes delictivas en el territorio nacional. Los activos incautados y la persona aprehendida permanecen bajo estricta custodia de las autoridades competentes.

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