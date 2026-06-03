¿Qué depara el clima para el feriado que inicia con Corpus Christi? Así estará el termómetro

El feriado largo de Corpus Christi arrancará en Santa Cruz con un ambiente marcadamente cálido que invitará a las actividades al aire libre desde las primeras horas del jueves. Para la mañana se espera una mínima de 20°C que ascenderá hasta los 31°C durante la tarde, consolidando una jornada ideal para el descanso.

Estabilidad térmica para los próximos días

El viernes dará continuidad al fin de semana largo manteniendo la máxima en los 31°C, aunque registrará un leve descenso térmico en la madrugada con una mínima de 19°C. Asimismo, la jornada estará acompañada por vientos sostenidos del noroeste que alcanzarán los 19 km/h.

El sábado se perfilará como el día más caluroso de todo el periodo festivo al registrarse una temperatura máxima que alcanzará los 32°C. La jornada estará marcada además por un incremento en la velocidad de los vientos del noroeste, los cuales llegarán a los 22 km/h.

El domingo cerrará este puente festivo con un termómetro que oscilará entre una mínima de 20°C y una máxima que volverá a situarse en los 31°C. Las ráfagas de viento del noroeste alcanzarán su punto más alto del feriado con velocidades de hasta 26 km/h.

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