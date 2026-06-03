Multitudinaria marcha ciudadana pacífica exige el fin del bloqueo en San Julián

Una marcha compuesta por vecinos, comerciantes, transportistas e incluso delegaciones de San Javier protagonizó hoy una masiva marcha pacífica en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, bajo el lema "No al bloqueo". La movilización, que se caracterizó por el flamear de banderas blancas, llegó hasta la plaza central acompañada por una ruidosa caravana de motocicletas y automóviles que respaldaron el rechazo a la medida impuesta por quienes sostienen el punto de bloqueo actual.

Rechazo a la confrontación

Los manifestantes aclararon firmemente que el objetivo de esta protesta civil no es buscar la confrontación directa ni romper los puntos de cerco, sino exigir una salida pacífica para frenar el perjuicio económico regional. Mediante carteles y estribillos, el sector productivo y los autoconvocados demandaron reactivar el libre tránsito y el abastecimiento de la población. Asimismo, se concentraron en el mercado principal de San Julián y se conoce extraoficialmente que se vivieron momentos de tensión.

Esta reacción social estalla cuando el bloqueo en San Julián cumple ya 21 días de interrupción total, habiéndose otorgado únicamente dos breves cuartos intermedios desde su inicio. Mientras el diálogo oficial entre las autoridades y los sectores logró resultados positivos mediante el levantamiento de la mayoría de los puntos de bloqueo, el que actualmente persiste amenaza con que las medidas se extiendan de manera indefinida generando así largas filas de camiones cisternas con combustible y alimentos que permanecen varados.

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