Transportistas de Apolo anuncian huelga de hambre y denuncian incumplimiento de acuerdos

Transportistas de los sindicatos de Apolo determinaron ingresar en una huelga de hambre como medida de presión ante la falta de respuestas a sus demandas y el agravamiento de la crisis provocada por los bloqueos. Los dirigentes afirmaron que los acuerdos alcanzados anteriormente con autoridades nacionales no fueron atendidos hasta la fecha.

Según explicaron, en reuniones previas con el Gobierno solicitaron mejorar la calidad y el abastecimiento de combustible, resarcimientos por las pérdidas económicas y atención a los problemas de infraestructura vial; sin embargo, aseguran que ninguno de estos compromisos se concretó.

Escasez de insumos

El sector también expresó su preocupación por la situación que atraviesa la región, donde denuncian escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, afectando principalmente a niños, personas enfermas y familias que permanecen aisladas por los conflictos.

Los transportistas advirtieron que continuarán organizando medidas de presión para exigir soluciones inmediatas y evitar que la situación económica y social de Apolo siga deteriorándose.

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