COD de Santa Cruz pide una pausa humanitaria a los bloqueos y diálogo sin condiciones

La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz expresó este miércoles su preocupación por la crisis política, económica y social que atraviesa Bolivia y que, según la organización, ha alcanzado niveles insostenibles debido a los bloqueos de carreteras que se registran en distintas regiones del país.

A través de un comunicado, la organización advirtió que las medidas de presión han provocado problemas de abastecimiento, afectaciones a la economía y dificultades para miles de familias, especialmente aquellas que dependen de ingresos diarios de subsistencia.

“La inflación y la alarmante pérdida del poder adquisitivo de los salarios están vaciando la canasta familiar, haciendo que el dinero ya no alcance para el sustento diario, la salud y la educación de nuestros hijos”, señala parte del documento.

Entre los principales planteamientos, la COD pidió a todos los actores involucrados en el conflicto declarar una pausa o tregua humanitaria que permita garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos de primera necesidad a los mercados y centros de salud del país.

La organización sostuvo que ninguna demanda puede justificar que la población se vea privada del acceso a productos esenciales.

Asimismo, instó al Gobierno nacional y a los dirigentes de los sectores movilizados a retomar el diálogo de manera inmediata y sin condiciones, con el objetivo de encontrar soluciones estructurales a la crisis y evitar una mayor confrontación.

“Bolivia requiere medidas estructurales, certidumbre y pacificación, no confrontación”, señala el pronunciamiento.

Otro de los puntos centrales del documento es la exigencia de instalar mesas técnicas de trabajo para abordar la reposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, afectado por el incremento sostenido de los precios de la canasta familiar.

La COD considera que el encarecimiento del costo de vida debe ser enfrentado mediante políticas económicas que protejan tanto a trabajadores formales como informales.

Finalmente, la organización ratificó su decisión de retomar el tratamiento del Pliego Único Nacional y expresó su rechazo a cualquier intento de ruptura del orden democrático.

“Apoyaremos todas las iniciativas para salir de este conflicto, siempre enmarcados en el respeto a la Constitución Política del Estado”, concluye el documento.

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