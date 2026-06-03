Camión con medicamentos para hospitales lleva dos semanas varado por bloqueo en Chapare

Un camión que transporta medicamentos destinados a hospitales de Cochabamba se encuentra varado desde hace dos semanas en el punto de bloqueo instalado en el puente Ichilo, en el trópico del departamento, lo que ha generado preocupación en el sector salud y farmacéutico por un posible desabastecimiento.

El conductor del vehículo señaló que la carga está dirigida a centros médicos de alta demanda.

“Soy el conductor que está llevando medicamentos para el hospital Viedma, Caja Nacional de Salud y Hospital Andrés Cuschieri, me encuentro en el punto de bloqueo del puente Ichilo”, indicó.

Según su testimonio, permanece detenido en la zona desde el 23 de mayo y ha solicitado reiteradamente el paso para entregar los insumos médicos.

“Estoy dos semanas, desde el 23 de mayo. Les he pedido que por favor me dejen pasar porque es medicamentos, pero me dicen que el bloqueo es para todos y que si la gente tiene que morir, que muera”, relató.

El transportista aseguró que incluso mostró la documentación y la carga que llevaba, la cual fue verificada previamente.

“Les he mostrado inclusive lo que estoy transportando y lo que han verificado los productores, esto viene del Ministerio de Salud, para el Viedma, pero no entienden”, afirmó.

En medio de esta situación, el sector farmacéutico de Cochabamba expresó su preocupación por el impacto de los bloqueos en el abastecimiento de medicamentos en el departamento y advirtió que la situación podría agravarse en los próximos días.

Según representantes del sector, si las restricciones en las rutas continúan, no se descarta una declaratoria de emergencia debido a la escasez de insumos médicos en hospitales y farmacias.

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