Poca afluencia y desabastecimiento marcan la víspera de Corpus Christi en La Paz

A un día de la celebración de Corpus Christi, comerciantes de la zona del Tejar, uno de los principales centros de abastecimiento de frutas de la ciudad de La Paz, reportaron una disminución en la cantidad de compradores y dificultades para conseguir algunos productos tradicionales de la festividad.

Entre los alimentos con menor disponibilidad se encuentran el maní, la chirimoya y otras frutas de temporada que forman parte de las costumbres gastronómicas de esta fecha religiosa. Según los vendedores, las restricciones en las carreteras han impedido el ingreso regular de estos productos a los mercados de La Paz y El Alto.

La situación también se refleja en la baja asistencia de consumidores, quienes enfrentan el incremento de precios y la incertidumbre económica generada por más de un mes de conflictos y bloqueos en diferentes regiones del país.

Corpus Christi

Corpus Christi es una de las festividades religiosas más importantes de Bolivia y combina la tradición católica con expresiones culturales propias de cada región. Durante la jornada, las familias acostumbran compartir frutas de temporada, maní y masitas tradicionales como rosquetes, maicillos, empanadas de queso y tablillas de almendra.

Sin embargo, este año la celebración se desarrolla en un contexto marcado por las dificultades de abastecimiento y el encarecimiento de productos, factores que han modificado el movimiento comercial habitual en los mercados paceños en vísperas de la festividad.

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