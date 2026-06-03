Bloqueos impiden el paso de ambulancia que buscaba asistir a transportistas varados en ruta al occidente

Una comisión de Derechos Humanos no logró avanzar este miércoles hasta la zona de Llavini debido a los bloqueos instalados en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país. La delegación tenía previsto realizar una verificación ocular de la situación y brindar asistencia médica a personas que permanecen varadas en la ruta en condiciones precarias.

La comisión se trasladó hasta el sector de Parotani con la intención de llegar a Llavini, donde existen reportes de conductores, mujeres y niños afectados por los cortes de camino. Para la intervención se dispuso una ambulancia y médicos especialistas con el objetivo de atender posibles emergencias de salud.

Sin embargo, los integrantes de la misión señalaron que las condiciones de la carretera les impidieron continuar el recorrido.

“Nuestra intención era llegar hasta arriba y socorrer a los que están varados, pero nos hemos encontrado con una carretera sumamente bloqueada, con promontorios de tierra, piedras, espinos y hay gente que está parada en los cerros”, manifestó uno de los miembros de la delegación.

Según el reporte, la comisión logró avanzar únicamente hasta el kilómetro 57 antes de suspender la inspección. “Hemos llegado hasta el kilómetro 57, pero la carretera está llena de escombros, piedras, ramas y vidrios”, indicó.

Los representantes también señalaron que recibieron información de que uno de los principales puntos de bloqueo se encuentra en el sector de Bombeo. “Tenemos entendido que el bloqueo está en el sector de Bombeo”, afirmó el delegado.

Además, expresó preocupación por la presencia de personas apostadas en las zonas elevadas cercanas a la carretera. “Hay mucha gente en los cerros”, mencionó.

Ante este escenario y por razones de seguridad, la comisión decidió retornar sin poder llegar hasta los transportistas y demás personas afectadas. “Por el temor de tener represalias hemos decidido retornar”, señaló uno de los integrantes.

“Hemos tomado la decisión de regresar”, agregó. La delegación esperaba verificar las condiciones en las que permanecen decenas de personas varadas en la carretera y evaluar la necesidad de asistencia médica, una labor que quedó suspendida debido a la imposibilidad de transitar por la ruta bloqueada.

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