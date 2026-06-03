Paz responde a la convocatoria de Lara: "esa es la forma de actuar"

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aceptó este miércoles acudir al diálogo propuesto por el vicepresidente Edmand Lara, en medio de la crisis social que atraviesa el país por los bloqueos y la creciente presión por habilitar corredores humanitarios.

El mandatario valoró la convocatoria realizada por Lara y aseguró que su Gobierno proviene de una cultura democrática, constitucional y de diálogo, remarcando que la salida al conflicto debe construirse mediante consensos y no a través de la violencia.

“Nosotros venimos de la cultura real, democrática, constitucional del diálogo. No alzamos la mano para pegar a nuestros hijos. No alzamos la mano para golpear a otro boliviano. Más bien extendemos la mano para dialogar, para generar consensos”, manifestó Paz.

El jefe de Estado informó que el Gobierno ya respondió a una serie de solicitudes enviadas por organizaciones sociales, entre ellas sectores vinculados a la Túpac Katari, Bartolina Sisa y otros grupos movilizados, con el objetivo de instalar un diálogo franco y abierto.

“Inmediatamente dimos respuesta a las organizaciones para que el diálogo sea la principal arma de transformación de la patria”, señaló.

Paz explicó que la convocatoria al diálogo queda abierta y que dependerá de los sectores movilizados acudir con prontitud para tratar sus demandas junto al presidente y sus ministros.

Asimismo, el mandatario hizo un llamado urgente a dejar abiertos los corredores humanitarios, ante la necesidad de garantizar el ingreso de medicamentos, alimentos y combustible a las ciudades más afectadas por los bloqueos.

“Dejemos abiertos los corredores humanitarios. La gente necesita medicina, alimentos, combustible”, expresó.

El presidente advirtió que el Gobierno no dudará en aplicar un programa de acción humanitaria junto a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, si persisten las restricciones que impiden el paso de insumos esenciales.

“No vamos a dudar en aplicar el programa de acción humanitaria junto a la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Paz sostuvo que las ciudades de La Paz y El Alto no claman por violencia, sino por diálogo y respuestas frente a una situación que, según dijo, afecta directamente a la población.

También señaló que el Gobierno identifica intereses políticos detrás de algunos sectores que buscan, desde el ámbito nacional e internacional, quebrantar la democracia y el orden constitucional.

Respecto a la invitación del vicepresidente Lara, el mandatario destacó la iniciativa y aseguró que habrá coordinación con la Vicepresidencia y el Parlamento.

“He recibido hace unos minutos atrás la invitación del vicepresidente Lara, lo felicito por su iniciativa, esa es la forma de actuar, coordinando”, afirmó.

Paz aclaró que debido a su agenda con diferentes sectores sociales, se enviará a un responsable desde la Presidencia, aunque remarcó que el Ejecutivo está dispuesto a mantener comunicación con la Vicepresidencia y la Asamblea Legislativa.

Horas antes, el vicepresidente Edmand Lara informó que envió una nota formal al presidente Rodrigo Paz para sostener una reunión urgente este miércoles a las 14:00 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Lara señaló que el objetivo del encuentro es conocer directamente las propuestas del presidente para atender las demandas de los sectores movilizados y luego trasladar esa información a las bases.

“Queremos preguntarle al presidente cuáles son las propuestas que tiene él para atender los pedidos de los sectores hoy movilizados. Y con esa propuesta vamos a bajar nosotros a los sectores movilizados”, manifestó.

El vicepresidente reconoció que algunos sectores ya no quieren acudir al diálogo y consideró que pudo haberse perdido credibilidad en los intentos de negociación encabezados por ministros del Ejecutivo.

Sin embargo, afirmó que la Asamblea Legislativa aún tiene esperanza en que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo y no mediante medidas excepcionales.

“El único fin es pacificar el país. Todavía tenemos fe y esperanza, como Asamblea Legislativa Plurinacional, de que el país se puede pacificar a través del diálogo, escuchándonos”, sostuvo Lara.

El llamado se produce en un momento de alta tensión nacional, con bloqueos prolongados, dificultades de abastecimiento y pedidos urgentes para garantizar el paso de ayuda humanitaria.

Ahora, la expectativa se concentra en si la coordinación entre Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Legislativa y sectores movilizados logra abrir un nuevo camino de negociación para pacificar el país.

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