Autopsia revela que mujer hallada sin vida murió por asfixia tras sufrir agresión sexual

El Ministerio Público inició una investigación por los delitos de feminicidio y violación tras confirmarse, mediante la autopsia médico forense, que la mujer hallada sin vida en el barrio Tajibo Sur, en la zona del Plan Tres Mil, fue víctima de agresión sexual y murió por asfixia por sofocación.

La fiscal asignada al caso, Rose María Barrientos Ruiz, informó que el examen forense estableció la presencia de signos de violencia sexual y evidencias de asfixia. Según explicó, la víctima presentaba tierra en la boca y también en la tráquea, elementos que forman parte de las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

La mujer, de aproximadamente 40 años de edad, aún no ha sido identificada. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que ya se comunicó el inicio de la investigación al juez correspondiente y que se activaron todos los mecanismos legales para dar con el o los responsables del hecho.

Barrientos señaló que no se descarta la participación de una o más personas en el crimen, aunque remarcó que una de las principales prioridades es establecer la identidad de la víctima para avanzar con las pesquisas.

“Se han recolectado las huellas dactilares de la víctima y, en las próximas horas, conoceremos su identidad”, concluyó.

El cuerpo fue encontrado la mañana del lunes en una calle del barrio Tajibo Sur. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras observar a la mujer semidesnuda y sin signos vitales. Algunos residentes sospechan que la víctima pudo haber sido atacada en otro lugar y posteriormente trasladada hasta el sitio donde fue encontrada.

Como parte de las diligencias investigativas, las autoridades recolectaron las huellas dactilares de la víctima y solicitaron la intervención del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que realizará estudios de necrodactilia para confirmar su identidad.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los autores de este presunto feminicidio.

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