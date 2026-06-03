Policía aprehende a 10 personas tras recuperar el control del pozo petrolero de Santa Rosa del Sara

La Policía Boliviana recuperó este miércoles el control de la planta petrolera Humberto Suárez Roca, ubicada en el municipio de Santa Rosa del Sara, tras un operativo que concluyó con la aprehensión de 10 personas, entre ellas dos mujeres. Una de las detenidas fue encontrada con Bs 14.000 en efectivo y es investigada como presunta financiadora de la movilización.

Además de las aprehensiones, los efectivos secuestraron ocho motocicletas y una vagoneta que, según el informe policial, habrían sido utilizadas durante la toma de las instalaciones petroleras.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde serán puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El subcomandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Franklin Villazón, explicó que desde tempranas horas se realizaron labores de diálogo y persuasión para que los movilizados abandonaran las instalaciones.

“Se ha desarrollado un conjunto de operaciones de restablecimiento del orden público. La Policía Boliviana se hizo presente en Santa Rosa del Sara para persuadir, disuadir y dialogar con las personas que mantenían esta intransigente posición de tomar la planta y evitar que las operaciones se realicen con normalidad”, señaló la autoridad.

Sin embargo, Villazón indicó que los uniformados fueron recibidos con agresiones.

“Al haber recibido agresiones con piedras y palos, además de la interrupción de la carretera, se realizó el uso progresivo de la fuerza, empleando agentes químicos. El personal avanzó alrededor de cinco kilómetros a pie, desbloqueando todos los puntos hasta llegar a esta planta”, afirmó.

La autoridad aseguró que la intervención permitió garantizar la reanudación de las actividades en el pozo petrolero.

“Ya garantizamos que las operaciones pueden restablecerse con normalidad. Hemos hablado con los personeros e ingenieros, quienes trabajan en sus protocolos para normalizar las labores”, agregó.

Respecto a los resultados del operativo, Villazón informó que entre los aprehendidos se encuentra una mujer que portaba Bs 14.000. “Como resultado de esta operación policial, tenemos 10 personas aprehendidas, de las cuales dos son mujeres. Una de ellas estaba en posesión de una cantidad de dinero de 14.000 bolivianos y sería una de las financiadoras de este movimiento”, sostuvo.

La Policía también evalúa la situación de los implicados para identificar responsabilidades y remitir los antecedentes a las autoridades competentes. Según el jefe policial, las investigaciones apuntan a posibles delitos relacionados con daño económico al Estado.

Consultado sobre la existencia de armas de fuego en el lugar, Villazón indicó que los principales objetos utilizados contra los efectivos fueron piedras y palos. Asimismo, confirmó que varios policías resultaron policontusos durante el operativo, aunque solo uno presentó una lesión de mayor consideración tras recibir el impacto de una piedra en el rostro.

Para el operativo de recuperación de la planta petrolera se desplegó más de un centenar de efectivos policiales. La institución aseguró que continuará con las labores de normalización y resguardo de las instalaciones para garantizar el desarrollo regular de las operaciones.

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