San Julián va a cabildo para exigir el fin del bloqueo

La población de San Julián realizará este miércoles un cabildo en la plaza principal del municipio para debatir las consecuencias de los bloqueos que permanecen instalados desde hace 21 días y que comienzan a afectar el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad.

De acuerdo con la convocatoria, en la reunión participarán juntas vecinales y representantes de distintos sectores sociales, quienes expresarán su preocupación por las dificultades que enfrentan las familias debido a las restricciones en la circulación vehicular.

Entre los principales puntos que serán planteados durante el cabildo figura una solicitud para que se levante el bloqueo y se restablezca el tránsito en la carretera que conecta a esta región con el resto del departamento y del país.

Los vecinos advierten que el prolongado cierre de las vías empieza a generar problemas de abastecimiento en los mercados locales, situación que preocupa a la población ante el incremento de los precios y la reducción de productos disponibles.

Mientras tanto, en la carretera se observan largas filas de vehículos de transporte pesado, buses y motorizados particulares detenidos en ambos sentidos, a la espera de un nuevo cuarto intermedio o de la liberación definitiva de la ruta.

La medida de presión en San Julián forma parte de los bloqueos que se registran en distintas regiones del país y que este miércoles cumplen 34 días, generando efectos sobre el transporte, el comercio y el abastecimiento de productos.

Se espera que al término del cabildo la población emita una resolución con las determinaciones que asumirá frente a la continuidad de los bloqueos.

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