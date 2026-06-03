San Julián va a cabildo para exigir el fin del bloqueo

Las juntas vecinales y sectores sociales se reunirán en la plaza principal. Advierten que el prolongado cerco vial ya provoca desabastecimiento de alimentos, escalada de precios y mantiene a transportistas atrapados en las carreteras.
03/06/2026 15:25
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La población de San Julián realizará este miércoles un cabildo en la plaza principal del municipio para debatir las consecuencias de los bloqueos que permanecen instalados desde hace 21 días y que comienzan a afectar el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad.
De acuerdo con la convocatoria, en la reunión participarán juntas vecinales y representantes de distintos sectores sociales, quienes expresarán su preocupación por las dificultades que enfrentan las familias debido a las restricciones en la circulación vehicular.
Entre los principales puntos que serán planteados durante el cabildo figura una solicitud para que se levante el bloqueo y se restablezca el tránsito en la carretera que conecta a esta región con el resto del departamento y del país.
Los vecinos advierten que el prolongado cierre de las vías empieza a generar problemas de abastecimiento en los mercados locales, situación que preocupa a la población ante el incremento de los precios y la reducción de productos disponibles.
Mientras tanto, en la carretera se observan largas filas de vehículos de transporte pesado, buses y motorizados particulares detenidos en ambos sentidos, a la espera de un nuevo cuarto intermedio o de la liberación definitiva de la ruta.
La medida de presión en San Julián forma parte de los bloqueos que se registran en distintas regiones del país y que este miércoles cumplen 34 días, generando efectos sobre el transporte, el comercio y el abastecimiento de productos.
Se espera que al término del cabildo la población emita una resolución con las determinaciones que asumirá frente a la continuidad de los bloqueos.
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