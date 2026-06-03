Don Javier, el zapatero que lucha por salvar su taller tras los bloqueos

Los bloqueos que afectan al departamento de La Paz continúan generando consecuencias en el sector productivo. Don Javier, un artesano y fabricante de calzados para dama que durante más de cinco décadas trabajó con cuero boliviano, relató las dificultades que enfrenta debido a la imposibilidad de distribuir sus productos a distintos mercados del país.

El productor explicó que tenía pedidos pendientes para departamentos como Oruro y Potosí, pero las restricciones en las carreteras impidieron concretar las entregas.

“Tenemos mercadería que inclusive hace dos o tres semanas nos estaban pidiendo en Oruro y en Potosí, pero no ha sido posible salir. Hemos intentado viajar en tres o cuatro oportunidades”, señaló.

La situación se agravó debido a que el conflicto coincidió con una de las temporadas de mayor movimiento comercial para su negocio. La falta de ventas y el incremento de las obligaciones económicas obligaron al emprendedor a tomar decisiones difíciles.

Familias se quedaron sin sustento

Según relató, durante las primeras semanas logró sostener a sus trabajadores recurriendo a préstamos, pero finalmente tuvo que suspender las actividades.

“A siete familias yo me hacía cargo de mantener. He aguantado la primera semana, la segunda, me he prestado dinero; la tercera ya ha sido imposible. En la cuarta semana he tenido que decirles que descansen porque ya no me da para cancelarles”, lamentó.

Actualmente, el taller donde antes trabajaba junto a su personal permanece prácticamente vacío, reflejando el impacto económico que los bloqueos han generado en pequeños y medianos productores.

Necesita ayuda

Don Javier pidió una pronta solución al conflicto y exhortó tanto a las autoridades como a los sectores movilizados a encontrar mecanismos de diálogo que permitan restablecer la actividad económica.

El caso refleja la situación de numerosos emprendedores de La Paz y El Alto que reportan dificultades para comercializar sus productos, cumplir contratos y sostener empleos debido a las interrupciones en el transporte y la circulación de mercancías.

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