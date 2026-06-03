(Video) Aterrador video de un OVNI gigante en Brasil que fue registrado por un influencer

El espacio digital se encuentra conmocionado tras la difusión de un inquietante metraje que muestra a un gigantesco objeto volador no identificado sobrevolando una zona boscosa en Brasil. La filmación en tiempo real generó un debate masivo entre millones de internautas que comparan las imágenes con una producción de Hollywood.

El responsable del registro fue el influencer y ganadero Mayk Leão, quien vivió la experiencia en días pasados en la localidad de Campo Largo, Curitiba. El testigo aseguró que la estructura tenía forma de disco, alcanzaba el tamaño de dos viviendas medianas y emitía perturbadores sonidos.

Foto: Mayk Leão.

Naturaleza alterada y crisis de fe

Minutos antes de que el destello rojo y las luces multicolores aparecieran en el cielo, los animales de la zona manifestaron una agitación extrema e inusual. El avistamiento posterior alteró por completo las convicciones personales del creador de contenido respecto a la religión y la educación tradicional.

El dibujo realizado por el testigo para replicar la apariencia de la nave muestra, según indica, un diseño perturbador con una forma similar a un ojo en su centro.

Foto: Mayk Leão.

Presunto contacto estatal

El caso escaló a niveles institucionales cuando el propio Leão reveló haber recibido una notificación de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). El organismo estatal supuestamente solicitó una reunión privada con el ganadero tras la rápida viralización de sus historias de Instagram.

La comunidad virtual reaccionó con cautela y dividió sus opiniones ante este presunto acercamiento del gobierno de Brasil. Mientras algunos consideran el mensaje como la prueba definitiva del fenómeno, una gran mayoría advierte sobre la posibilidad de que se trate de un fraude digital.

Foto: Heraldo de México.

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