Una historia que parece sacada directamente de una película de terror psicológico de Hollywood conmocionó a Brasil y se ha vuelto viral en las redes sociales. Una mujer de 37 años, identificada como Amanda Maria, fue detenida en la ciudad de Joinville (Santa Catarina, al sur del país) tras descubrirse que vivió durante más de un año con una familia que la adoptó creyendo que era una desamparada niña de 12 años.

La farsa fue tan perfecta que "Gabriele", el nombre falso que utilizaba, logró que sus supuestos padres le decoraran una habitación con juguetes infantiles e incluso le organizaran una gran fiesta para celebrar su cumpleaños número 12, según informa el portal g1.com.

Chupetes, mamaderas y una oscura telaraña de mentiras

De acuerdo con el informe de la Policía Civil de Brasil, la mujer —que en realidad es originaria de Ceará— armó una elaborada estrategia para "secuestrar emocionalmente" a la familia, la cual gozaba de una excelente posición económica.

Para sostener el engaño de ser una niña a pesar de sus evidentes rasgos físicos de adulta, Amanda diseñó explicaciones macabras y simuló trastornos médicos:

Falsas patologías: Aseguraba sufrir de autismo y otras condiciones clínicas.

Tratamientos forzados: Justificaba su apariencia madura afirmando que, en su infancia, había sido víctima de abusos y obligada a tomar hormonas.

Regresión infantil: En el día a día, utilizaba chupetes, mamaderas y un paño de apego ("cheirinho") para dormir. Además, afinaba la voz y fingía ataques de pánico nocturnos para captar la atención y el afecto de sus protectores.

La "pequeña" tampoco asistía a la escuela. Logró convencer a sus padres adoptivos de que si se inscribía en un colegio, su supuesto "padre abusador" la encontraría mediante los registros escolares.

¿"La huérfana" de la vida real? Mujer de 37 años fingió ser una niña de 12 para ser adoptada por una familia adinerada. Foto: Milenio.

El engaño comenzó en una iglesia

La estafadora llegó a Joinville alegando haber escapado de una red de maltratos en otra región del país. Buscó ayuda en una iglesia local, donde conmovió al pastor. La comunidad religiosa comenzó a apoyarla económicamente y fue allí donde conoció al matrimonio que, conmovido por su vulnerabilidad, decidió abrirle las puertas de su hogar y tratarla como a una hija. Aunque los padres expresaron varias veces el deseo de legalizar la adopción, Amanda siempre evadía el tema y argumentaba no tener documentos de identidad.

Para que le creyeran que había sufrido abuso físico y que fue víctima de rituales satánicos, la mujer se habría introducido hasta 100 agujas en el cuerpo.

La tía que arruinó el plan y un historial de película

El elaborado engaño de 14 meses se derrumbó gracias a una tía de la familia. A diferencia de los padres, esta mujer nunca creyó el cuento de la minoría de edad debido al aspecto físico de la supuesta niña.

Tras realizar una búsqueda exhaustiva en internet, la familiar descubrió una noticia alarmante: en 2023, una mujer con el mismo modus operandi había sido detenida en Río de Janeiro tras fingir ser adolescente y alegar que escapaba de una red de prostitución y brujería.

La tía alertó de inmediato al padre adoptivo y la familia acudió a la policía. Al verse descubierta en el distrito de Pirabeiraba, Amanda Maria confesó completamente los hechos.

Las autoridades locales revelaron que la mujer es una estafadora en serie con antecedentes penales por registrar golpes idénticos en al menos seis estados brasileños, incluidos São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Amanda fue trasladada al Presidio Regional de Joinville y enfrenta cargos formales por estafa e identidad falsa.

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