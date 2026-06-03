La felicidad de una boda soñada se transformó en una pesadilla irreversible. Dave Fiji, un joven piloto de 25 años, murió en un accidente de helicóptero pocas horas después de casarse. Junto a su esposa iniciaba el viaje hacia su luna de miel cuando la aeronave se precipitó en una zona boscosa de Georgia.
03/06/2026 13:12
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Lo que debía convertirse en el inicio de una nueva vida juntos terminó en una tragedia que ha conmovido a miles de personas.
Dave Fiji, un joven piloto de apenas 25 años, perdió la vida el mismo día de su boda tras sufrir un accidente de helicóptero cuando viajaba junto a su esposa para comenzar su luna de miel en Georgia, Estados Unidos.
Horas antes, familiares y amigos habían sido testigos de uno de los momentos más felices de la pareja. Sonrisas, abrazos y promesas de amor marcaron una ceremonia que parecía perfecta. Nadie imaginaba que esa misma noche la celebración terminaría en una tragedia.
UN VIAJE QUE NUNCA LLEGÓ A SU DESTINO
Dave y Jesni Fiji abandonaron la recepción de su matrimonio cerca de las 21:30 para iniciar una nueva etapa juntos.
La pareja abordó un helicóptero Robinson R66 con destino al aeropuerto Peachtree-DeKalb. Sin embargo, pocos minutos después del despegue, la aeronave se precipitó en una zona boscosa al suroeste de Dawsonville.
En el accidente también falleció el piloto del helicóptero, identificado como Nikhil Nargundkar.
De acuerdo con medios estadounidenses, las condiciones meteorológicas habían empeorado durante la noche debido a la lluvia, la niebla y la escasa visibilidad.
George Fiji, padre del joven, reveló que su hijo expresó preocupación antes de iniciar el vuelo.
"Dijo que no volaría, que no volaríamos con esta visibilidad", recordó con dolor.
A pesar de las dudas, el trayecto comenzó y terminó en una tragedia que hoy enluta a dos familias.
LA NOVIA SOBREVIVIÓ
Milagrosamente, Jesni Fiji logró sobrevivir al impacto.
La joven permaneció atrapada bajo los restos de la aeronave durante aproximadamente cinco horas hasta ser localizada por los equipos de rescate.
Posteriormente fue trasladada a un hospital con múltiples heridas y contusiones, donde continúa recuperándose.
UNA VIDA CON GRANDES SUEÑOS
Dave Fiji había construido una prometedora carrera en la aviación.
Desde marzo de 2025 trabajaba como primer oficial para Endeavour Air, filial de Delta Air Lines, y era descrito por familiares y amigos como un joven apasionado por volar, trabajador y lleno de proyectos para el futuro.
Hoy, quienes compartieron con él recuerdan a un hombre que acababa de comenzar una de las etapas más importantes de su vida.
INVESTIGAN LAS CAUSAS
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación para determinar qué provocó el accidente.
Los primeros informes señalan que el helicóptero impactó contra árboles de gran altura antes de caer al suelo. Las autoridades también analizan las condiciones meteorológicas registradas durante el vuelo.
Mientras continúan las investigaciones, la historia de Dave y Jesni se ha convertido en un símbolo de lo frágil que puede ser la vida: una historia de amor que comenzó con una celebración inolvidable y terminó marcada por una tragedia imposible de imaginar.
Con información de Milenio, El Doce y El Debate.
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