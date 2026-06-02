¿Te mudarías? Un pueblo europeo regala terrenos y ofrece dinero para atraer nuevos habitantes

Mientras muchas ciudades enfrentan problemas de sobrepoblación, un pequeño pueblo de Europa lucha por el desafío contrario: evitar quedarse sin habitantes.

Se trata de Špišić Bukovica, una localidad ubicada en el noreste de Croacia que, con apenas 1.300 residentes, decidió lanzar un programa que ya está llamando la atención de personas de todo el mundo.

La propuesta es tan llamativa como real: entregar terrenos gratuitos y ofrecer apoyo económico a quienes decidan establecerse de forma permanente en la comunidad.

UNA APUESTA PARA REVIVIR EL PUEBLO

Ubicado a poco más de una hora de la capital croata, Zagreb, este tranquilo rincón europeo busca atraer principalmente a familias jóvenes y trabajadores que puedan desempeñar sus labores de manera remota.

Las autoridades locales reconocen que la falta de oportunidades laborales ha provocado que muchas personas migren hacia las grandes ciudades, por lo que ahora apuestan por quienes trabajan desde casa y buscan una mejor calidad de vida.

TERRENOS GRATIS Y AYUDA PARA COMPRAR UNA CASA

El programa contempla varios incentivos destinados a facilitar la llegada de nuevos vecinos.

Entre los beneficios destacan:

• Terrenos gratuitos para construir una vivienda propia.

• Subsidios económicos para la compra de una primera casa.

• Apoyo para la instalación de familias jóvenes.

• Incentivos orientados a trabajadores remotos.

Quienes accedan a un lote deberán construir una vivienda dentro de un plazo aproximado de tres años y establecer allí su residencia permanente.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Las autoridades priorizan a personas con intención de permanecer a largo plazo en la comunidad.

Los principales beneficiarios son:

• Familias jóvenes.

• Parejas que buscan su primera vivienda.

• Personas interesadas en radicarse de manera definitiva.

• Teletrabajadores y profesionales independientes.

Además, los postulantes no deben poseer otras propiedades en la zona y deben cumplir algunos requisitos específicos establecidos en cada convocatoria.

UN ENTORNO NATURAL QUE ENAMORA

Más allá de los incentivos económicos, Špišić Bukovica ofrece un estilo de vida completamente diferente al de las grandes urbes.

La localidad se encuentra rodeada de paisajes rurales, colinas boscosas, viñedos y extensas áreas agrícolas que se extienden hasta las cercanías del río Drava, uno de los más importantes de Croacia.

Los residentes disfrutan de senderos naturales, amplios espacios verdes y una vida comunitaria tranquila, lejos del ruido y el estrés de las ciudades.

Entre sus principales atractivos destaca la Casa del Té-Oasis de Paz, un centro turístico que promueve la cultura local y las tradiciones de la región.

UNA TENDENCIA QUE CRECE EN EUROPA

Špišić Bukovica no es el único caso. En los últimos años, varias localidades europeas han impulsado programas similares para combatir la despoblación y atraer nuevos residentes.

Sin embargo, la combinación de terrenos gratuitos, ayudas económicas y la creciente expansión del teletrabajo ha convertido a este pequeño pueblo croata en uno de los destinos más llamativos para quienes sueñan con empezar una nueva vida rodeados de naturaleza.

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