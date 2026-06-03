Jonatan Peñaranda tras conquistar el tercer lugar: “Duelo de Voces cumplió nuestros sueños”

La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó a su fin, pero para Jonatan Peñaranda la aventura recién comienza. El cantante, que obtuvo el tercer lugar en la competencia de Red Uno, visitó El Mañanero junto a su productor, Juampi Ojeda, donde compartió detalles de una experiencia que, asegura, cambió su vida.

"Pasó de todo. Fue una escuela. La experiencia fue increíble y muy satisfactoria. La Gran Batalla cumplió nuestros sueños", expresó emocionado el artista.

DEL NERVIOSISMO DEL CASTING AL PODIO

Jonatan recordó que el camino comenzó con mucha incertidumbre y tensión durante el casting.

"Había mucha presión por todo lo que significaba estar ahí. Había ensayado bastante, pero cuando llegó el momento fue totalmente diferente. Al inicio fue complicado, pero poco a poco fuimos creciendo a lo largo de la competencia", relató.

Para el cantante, el programa no solo representó una vitrina artística, sino también una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y descubrir facetas que desconocía de sí mismo.

"Fue una escuela para desarrollar nuestras capacidades y aprender muchísimo", afirmó.

UNA DUPLA QUE HIZO MAGIA

Detrás de cada presentación estuvo el trabajo creativo de Juampi Ojeda, quien confesó que el programa representó uno de los mayores retos de su carrera.

"No paré de hacer canciones, pero feliz porque esto es mi pasión. Fue una locura. Dos personas de mi equipo llegaron a la final y eso nos llena de orgullo", comentó.

El productor explicó que tuvo que crear una gran cantidad de propuestas musicales en muy poco tiempo.

"Jamás había hecho tantas canciones en tan corto tiempo. Me tocó un equipo muy versátil y Jonatan también lo es. Hicimos de todo", señaló.

Por su parte, Jonatan destacó la conexión artística que lograron construir.

"Mi pasión por la música me obligó a probar todos los géneros. Gracias a Juampi, que siempre llegaba con ideas locas, logramos engranar perfectamente. Cada canción era como nuestro bebé", recordó entre risas.

DEL JAZZ A LA CUMBIA

Uno de los aspectos más destacados del paso de Jonatan por el programa fue su capacidad para adaptarse a distintos estilos musicales.

"La verdad disfruté todos los géneros que interpretamos, pero puedo destacar el jazz, el soul y la cumbia, además del reggae, que amo cantar", confesó.

Juampi aseguró que esa afinidad musical fue clave para el éxito de la dupla.

"Jonatan tiene su propio estilo, pero ambos compartimos el gusto por el soul y el jazz. Ahí encontramos un punto de encuentro muy fuerte", explicó.

LO QUE VIENE DESPUÉS DE LA GRAN BATALLA

Lejos de conformarse con el tercer lugar, Jonatan ya piensa en el futuro y promete sorprender al público con nuevas producciones.

"Estoy muy entusiasmado por lo que viene ahora porque este es apenas el inicio de esta locura. Se viene mucha producción y mucha música para Bolivia", adelantó.

El cantante aseguró que apostará por mostrar toda la versatilidad que desarrolló durante la competencia.

"Preparen sus oídos y sus corazones. Vienen canciones propias y también propuestas en diferentes géneros musicales. Mantengan las expectativas muy altas", expresó.

Con talento, disciplina y una renovada conexión con el público, Jonatan Peñaranda se perfila como una de las voces emergentes que buscará dejar huella en la escena musical boliviana tras su exitoso paso por La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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