Candidatas al Miss Santa Cruz comparten su experiencia y desafíos en el certamen

Está cada vez más cerca la gala final del Miss Santa Cruz, y las candidatas estuvieron en el programa El Mañanero, compartiendo no solo su experiencia personal, sino también la identidad cultural de las regiones que representan.

Thianny Rodríguez, Miss Valles Cruceños, expresó el orgullo de representar a esta importante zona del departamento, destacando la diversidad de paisajes, el clima templado y la riqueza de sus pueblos.

Por su parte, Sofía Sodi aseguró que la experiencia ha sido enriquecedora y desafiante. “Ha sido un camino muy interesante, aprendimos demasiado y nos llevamos muy bien entre todas”, señaló.

En el ámbito personal, Sodi destacó su resiliencia y actitud positiva como fortalezas clave en la competencia, aunque reconoció que la pasarela ha sido uno de los mayores retos de adaptación dentro del certamen.

Durante la entrevista, ambas candidatas también compartieron parte de la identidad gastronómica de los Valles Cruceños, llevando al set masitas típicas, productos de Samaipata y tamales curtidos de Vallegrande, resaltando la riqueza culinaria de la región.

La mirada de todo el departamento está puesta en el 13 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la Gala Final en el Salón Sirionó de la Fexpocruz.

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