Miss Santa Cruz entra en su recta final con actividades previas y títulos preliminares

A solo días de vivir la noche más esperada de la belleza cruceña, el certamen Miss Santa Cruz entra en su recta final. Como parte del cronograma de actividades previas y la entrega de títulos preliminares, las aspirantes a la corona tuvieron hoy una jornada clave al visitar la Nueva Santa Cruz, una de las paradas más importantes y comentadas del concurso.

La jornada comenzó temprano en la "Casa de la Belleza" de Promociones Gloria, donde las representantes de diferentes regiones se prepararon estéticamente y coordinaron los últimos detalles antes de partir hacia el megaproyecto urbanístico. La expectativa era alta, ya que esta misma noche se entregará un nuevo título previo, considerado uno de los más destacados de la competencia.

Preparación integral y buena convivencia

Más allá de las pasarelas, las candidatas revelaron que el ritmo de preparación es intenso pero gratificante, abarcando diferentes áreas para lograr una participación impecable.

"Estamos preparándonos físicamente y también con oratoria. La verdad es que todas estamos muy felices, emocionadas por que llegue la gran final y lo estamos dando absolutamente todo para representar orgullosamente a nuestros pueblitos", manifestó una de las concursantes.

A pesar de la competencia natural del certamen, el grupo destaca por su compañerismo y energía positiva. "Me llevo demasiado bien con todas, todas son muy amables y entre todas nos llevamos muy bien. Estamos con los ánimos a full para darlo todo", añadió otra de las beldades.

Respecto a la agenda del día, las participantes no ocultaron su entusiasmo por conocer el desarrollo urbanístico: "Hoy estamos yendo a una visita a la Nueva Santa Cruz. Estamos muy emocionadas porque es una de las actividades más resaltantes aquí en el certamen. Y estamos todas muy listas, muy preparadas para poder dar lo mejor de nosotras".

La gran cita es el 13 de junio

La antesala continuará sumando actividades y entregando reconocimientos especiales en los próximos días. Sin embargo, la mirada de todo el departamento está puesta en la fecha en la que se llevará a cabo la Gala Final en el Salón Sirionó de la Fexpocruz.

Las representantes aprovecharon la oportunidad para hacer extensiva la invitación a la población:

"Los invitamos a todos a que puedan ver la transmisión en vivo en la final y que sigan nuestras redes sociales de Promociones Gloria. Todas las chicas nos estamos esforzando para representar nuestra cultura, nuestra tradición y la hermosura que tiene nuestra bella Santa Cruz".

¿Dónde ver el certamen?

Todos los detalles cotidianos, el detrás de escena de las actividades previas y, por supuesto, la transmisión exclusiva en vivo de la Gala Final, se podrán disfrutar a través de las pantallas de Red Uno.

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