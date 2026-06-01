¿Problema de salud o simple descuido? Alejandro Fernández sorprende al aparecer con la lengua verde

Una reciente presentación de Alejandro Fernández se convirtió en tema de conversación en redes sociales por un detalle inesperado. Durante una interpretación en vivo de su gira De Rey a Rey, las cámaras captaron un momento en el que el artista abrió ampliamente la boca al sostener una nota musical, dejando ver una tonalidad verdosa en parte de su lengua.

El video rápidamente se viralizó y desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre el origen de esa coloración.

Algunos usuarios relacionaron la imagen con problemas de higiene bucal, mientras que otros plantearon que podría tratarse de una reacción temporal provocada por alimentos, bebidas, medicamentos o incluso alguna condición médica.

¿Qué puede provocar una lengua verde?

Aunque Alejandro Fernández no se ha pronunciado sobre el tema, especialistas indican que una lengua con tonalidad verde puede aparecer por diferentes motivos y no necesariamente representa una enfermedad grave.

Entre las causas más comunes figuran:

Consumo de caramelos, bebidas o alimentos con colorantes artificiales.

Uso de ciertos medicamentos o suplementos.

Acumulación de bacterias en la superficie de la lengua.

Infecciones orales poco frecuentes.

Alteraciones temporales en la flora bacteriana de la boca.

En muchos casos, la coloración desaparece después de cepillar adecuadamente la lengua o tras algunas horas.

Las redes estallan con teorías

El video provocó cientos de reacciones. Algunos usuarios minimizaron la situación y señalaron que podría tratarse simplemente de algún alimento consumido antes del espectáculo.

Otros recordaron que en septiembre de 2025 el intérprete suspendió varios conciertos en Estados Unidos debido a problemas de salud que posteriormente fueron atribuidos a un cuadro de salmonelosis.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia que vincule aquel episodio con la apariencia observada recientemente durante el concierto.

Un artista con agenda activa

Pese a las especulaciones, Alejandro Fernández mantiene una intensa actividad artística y continúa presentándose en distintos escenarios como parte de su actual gira.

Además, diversos medios mexicanos lo mencionan entre los artistas considerados para participar en eventos relacionados con el Mundial 2026, lo que refleja que el cantante continúa desarrollando normalmente sus compromisos profesionales.

Por ahora, la imagen sigue alimentando la conversación en redes sociales, mientras miles de usuarios intentan descifrar si se trató de un simple efecto pasajero o de un detalle sin mayor relevancia que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

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