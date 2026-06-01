La provisión de verduras y otros alimentos comenzó a reducirse en los mercados de Cochabamba debido a los bloqueos que restringen el ingreso de productos desde distintas regiones productivas, lo que ha generado un incremento sostenido en los precios y preocupación entre comerciantes y consumidores.

Uno de los productos más afectados es el tomate. Comerciantes reportaron que la cuartilla se comercializa actualmente hasta en 30 bolivianos, cuando anteriormente se vendía entre 10 y 12 bolivianos.

“Ha subido al doble, como hay bloqueos, no están dejando pasar”, señaló una vendedora del mercado, al explicar la escasez del producto.

La arveja también presenta incrementos significativos, alcanzando precios de hasta 200 bolivianos la arroba y cerca de 60 bolivianos la cuartilla, debido a la reducción en su abastecimiento.

Según los comerciantes, estos productos provienen principalmente de Saipina y de los valles cruceños, pero actualmente llegan en cantidades mínimas. En algunos casos, los productores han tenido que realizar “malabares” para lograr sacar su producción y evitar pérdidas totales.

Carne de res

La carne de res también registra un incremento en los mercados de la capital cochabambina. El precio subió hasta en cuatro bolivianos por kilo debido a las dificultades de abastecimiento desde el oriente del país.

Actualmente, la carne blanda pasó de 68 a 72 bolivianos, mientras que la carne molida subió de 53 a 58 bolivianos. Las comerciantes señalaron que la oferta local no es suficiente para cubrir la demanda y que la calidad del producto también ha variado.

“Nos han aumentado el precio, así nosotros también tenemos que subir. La gente se está limitando”, indicó una vendedora del sector.

El impacto de los bloqueos también alcanza al sector frutícola del trópico de Cochabamba, donde productores reportan dificultades para sacar su producción hacia mercados locales, nacionales e incluso internacionales.

El sector bananero se encuentra en emergencia debido al riesgo de incumplir contratos de exportación hacia Argentina. Según reportes del sector productivo, hace 14 días no se realiza el empacado de banano, lo que pone en riesgo a alrededor de 22 mil familias vinculadas a esta actividad.

La producción de piña y palmito también se ve afectada por la imposibilidad de traslado, al igual que el sector piscícola, que enfrenta dificultades para comercializar su producción.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), en el trópico existen al menos 22 mil piscinas de producción de pescado que abastecen principalmente a mercados de Santa Cruz, La Paz y otras regiones, pero actualmente no pueden enviar su producción debido a las restricciones en las vías.

Los sectores productivos advierten que, de prolongarse los bloqueos, el desabastecimiento podría profundizarse en los próximos días y generar un mayor incremento en los precios de la canasta familiar en Cochabamba.



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