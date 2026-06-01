“No se pudo rescatar nada”: incendio deja al menos 10 puestos destruidos en el Nuevo Mercado La Ramada

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en el Nuevo Mercado La Ramada dejó al menos 10 puestos completamente destruidos y cuantiosas pérdidas materiales para los comerciantes afectados.

Las llamas se propagaron rápidamente en el sector, consumiendo casetas y mercadería antes de que los propietarios pudieran reaccionar. Según los primeros reportes, un aparente cortocircuito estaría entre las posibles causas del siniestro; sin embargo, peritos de Bomberos continúan realizando las investigaciones para determinar el origen exacto del fuego.

Horas después del incendio, los comerciantes retornaron al lugar para iniciar las tareas de limpieza y evaluar los daños. Una de las afectadas relató que se enteró de la emergencia a través de una llamada telefónica.

“Nos llamaron para venir a ver que se estaba quemando nuestro puesto. Así que vinimos. Ya cuando llegamos, ya estaba todo quemado. No se pudo rescatar nada”, lamentó la comerciante, quien se dedicaba a la venta de gaseosas, golosinas, chicles y otros productos de consumo masivo.

La mujer aseguró que aún no ha logrado cuantificar las pérdidas económicas ocasionadas por el incendio, aunque confirmó que toda la mercadería fue consumida por las llamas.

“No hemos calculado nada todavía”, manifestó, mientras participaba en las labores de limpieza junto a otros comerciantes afectados.

Efectivos de Bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros puestos cercanos. Gracias a su intervención, se logró contener el avance de las llamas y prevenir una afectación mayor dentro del centro de abastecimiento.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables y dejaron a varias familias sin su principal fuente de ingresos.

Mientras las investigaciones continúan, los comerciantes intentan recuperarse de la emergencia y comenzar nuevamente sus actividades. “No queda de otra. Hay que seguir”, expresó una de las afectadas al referirse al desafío de reconstruir su negocio tras el devastador incendio.

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