Declararán emergencia sanitaria departamental en La Paz ante crisis por falta de oxígeno

La crisis por los bloqueos en el departamento de La Paz comienza a impactar de forma crítica al sistema de salud. Este lunes, autoridades del Servicio Departamental de Salud (SEDES), directores de hospitales y representantes del Ministerio de Salud sostuvieron una reunión de emergencia para coordinar acciones ante las dificultades para el ingreso de cisternas con oxígeno medicinal.

Cirugías reprogramadas

El director técnico del SEDES, Martín Carrasco, informó que varios hospitales se vieron obligados a reprogramar y suspender temporalmente cirugías programadas, priorizando únicamente procedimientos de emergencia.

“Los hospitales han ido reprogramando y cancelando cirugías programadas, solamente cirugías de emergencia. El Ministerio se ha comprometido a dotar botellones de oxígeno cada 24 a 48 horas para garantizar este elemento vital”, explicó.

Declaratoria de emergencia

Por su parte, el secretario departamental de Salud, Guido Zambrana, anunció que en las próximas horas el gobernador emitirá un decreto de declaratoria de emergencia sanitaria para el departamento de La Paz.

La medida busca agilizar mecanismos logísticos y administrativos para facilitar la distribución de oxígeno medicinal, medicamentos e incluso alimentos hacia los centros hospitalarios.

“Esta determinación permitirá facilitar la distribución de oxígeno, medicamentos e incluso alimentos, además de reforzar el pedido de un corredor sanitario humanitario”, señaló Zambrana.

Las autoridades departamentales reiteraron el pedido de una pausa humanitaria que permita el ingreso de insumos esenciales para evitar mayores riesgos en la atención médica.

Desde el sector salud advierten que la continuidad de los bloqueos podría agravar la situación y afectar directamente la capacidad de respuesta hospitalaria en el departamento.

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