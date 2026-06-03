Diputado Rada: "Cambios de gabinete deben solucionar problemas"

El diputado Ricardo Rada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) analizó los recientes cambios en el gabinete del presidente Rodrigo Paz, con la renuncia de los encargados de la cartera de Defensa y Educación en los 33 días de bloqueos que afectan al país.

Rada subrayó que los ministros deben actuar como servidores públicos al servicio del pueblo, no únicamente como tecnócratas que creen que su formación académica los hace infalibles.

“Yo creo que más bien es la forma de solucionar los problemas de fondo, porque uno debe de tener ministros que entiendan su rol como servidores y funcionarios públicos, no solamente como tecnócratas que creen saberlo todo por tener los mejores títulos en las más grandes universidades”, afirmó el legislador.

Cambios estratégicos

El diputado explicó que los cambios en ministerios clave buscan fortalecer la seguridad del Estado y la conexión con la ciudadanía, enfatizando que algunos ministerios de corte social, como Educación, Salud y Trabajo, deben estar más cercanos a los sectores sociales y movimientos ciudadanos.

Falta de comunicación

Rada también criticó la falta de comunicación del Gobierno, señalando que los cambios de ministros y las declaraciones no siempre se transmiten de manera clara a la población, generando confusión y rumores. Para el legislador, es fundamental que los ministros sean fáciles de acceder y responsables de comunicar acciones, garantizando transparencia y cumplimiento de la Constitución.

“Los ministros tienen que ser fusible del presidente, no el presidente fusible de los ministros”, agregó Rada, refiriéndose a la necesidad de que los funcionarios asuman responsabilidades claras.

El diputado concluyó que, aunque los cambios de gabinete representan un paso para atender problemas estructurales, la solución de fondo depende de ministros conectados con la sociedad, capaces de gestionar eficazmente la administración pública y responder a los desafíos de la crisis nacional.

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