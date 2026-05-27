Diputado aclara que abrogación de la ley 1341 no da “carta libre” para reprimir

El diputado del PDC, Ricardo Rada, aclaró durante el programa Que No Me Pierda (QNMP) que la abrogación de la ley 1341 de Estados de Excepción, no significa otorgarle al presidente una “carta libre” para que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir a la ciudadanía.

La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados con más de dos tercios y remitida al Ejecutivo para su promulgación. Según Rada, lo que se hizo fue eliminar una ley que, en su criterio, sobrerregulaba los estados de excepción y ponía limitaciones adicionales a lo establecido por la Constitución.

“No le estamos dando una carta libre al presidente para que salgan las Fuerzas Armadas a disparar contra la ciudadanía. No se entiende así”, afirmó el legislador.

“No se suspenden derechos fundamentales”

Rada explicó que los estados de excepción están regulados por la Constitución Política del Estado y que, incluso sin la ley 1341, existen límites claros para su aplicación.

El diputado señaló que una eventual declaratoria no suspende derechos fundamentales como el derecho a la vida, el debido proceso ni las garantías reconocidas por tratados internacionales. Sin embargo, indicó que sí pueden limitarse temporalmente algunos derechos, como concentraciones masivas o protestas, bajo condiciones específicas.

Decisión queda en manos del Ejecutivo

El legislador sostuvo que, una vez promulgada la abrogación, el presidente y su gabinete podrán evaluar si corresponde o no dictar un estado de excepción frente al actual contexto de bloqueos, desabastecimiento y conflictividad social.

Rada aclaró que esta decisión no es automática ni obligatoria. “No es una necesidad imperativa que el presidente dicte un estado de excepción, pero ahora tiene esa herramienta dentro del marco constitucional”, explicó.

Finalmente, el diputado remarcó que el objetivo de la abrogación, según su posición, es dejar vigente el marco constitucional y no otorgar poderes absolutos al Ejecutivo.

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