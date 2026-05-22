Bloqueos afectan suministro de medicamentos y alimentos en hospitales

Marcelo Ríos Aliaga, director general de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud y Deportes, explicó en Que No Me Pierda (QNMP) la dura realidad por la que atraviesan los hospitales debido a los bloqueos prolongados que están poniendo en riesgo la vida de pacientes, especialmente recién nacidos y personas que requieren oxígeno, mientras se dificulta la entrega de medicamentos y alimentos.

Ríos detalló, con gran pesar, que el caso más reciente involucró a un menor de 12 años que falleció durante un traslado que se retrasó por obstáculos en la vía, sumando cuatro víctimas fatales en circunstancias similares en los últimos días.

“Es inimaginable. El riesgo es inminente en todos los pacientes. Hoy tenemos oxígeno por unos dos, tres, cuatro días, según la demanda de cada hospital y servicio crítico, neonatales y terapias intensivas”, explicó Ríos.

Crisis en oxígeno

El director enfatizó que los bloqueos afectan la entrega de oxígeno, alimentación hospitalaria y medicamentos, generando serias complicaciones para recién nacidos, pacientes renales, quirúrgicos y adultos mayores. El sistema ha tenido que racionalizar la dieta y el uso de insumos, poniendo en evidencia la gravedad de la situación.

“Ni siquiera en guerras los médicos y hospitales son tratados de esta manera. En Bolivia, los bloqueos impiden que se cumpla con la atención médica necesaria, poniendo en riesgo la vida de todos los pacientes”, afirmó Ríos.

El personal de salud continúa cumpliendo sus funciones a pesar de la hostilidad y las dificultades, coordinando esfuerzos con la Defensoría del Pueblo, Cruz Roja y autoridades locales para intentar garantizar un corredor humanitario que permita el paso de ambulancias y la distribución de oxígeno y medicamentos esenciales.

Llamado al diálogo

Marcelo Ríos hizo un llamado a la solidaridad y empatía de la población, recordando que la prioridad es proteger la vida de quienes dependen de servicios médicos críticos y asegurar la continuidad del sistema hospitalario en La Paz, El Alto y municipios aledaños.

El director general de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud y Deportes reiteró que la situación se mantiene bajo emergencia hospitalaria y que se requiere cooperación inmediata para garantizar la seguridad y el abastecimiento en los centros de salud.

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