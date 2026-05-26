Diputados continúan debatiendo la abrogación de la ley de Estados de Excepción

La Cámara de Diputados continúa este martes el tratamiento del proyecto de ley de abrogación de la norma sobre estados de excepción promulgada en 2020, durante la gestión de la entonces presidenta del Senado, Eva Copa. La sesión se desarrolla de manera virtual y, hasta la tarde de esta jornada, el debate supera ya las tres horas entre legisladores que respaldan y rechazan la propuesta.

Dispensación de Trámite

El proyecto no estaba incluido inicialmente en el orden del día; sin embargo, fue incorporado para su tratamiento luego de recibir apoyo mediante dispensación de trámite, lo que permitió abrir el debate en el pleno camaral.

La sesión fue instalada a las 11:00 de la mañana, bajo modalidad virtual, debido a que varios asambleístas no pudieron trasladarse hasta la ciudad de La Paz por los 26 días de bloqueos que afectan distintas carreteras del país.

Proyectista de Proyecto de Ley

La ley de abrogación fue propuesta por el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y ya fue aprobada en la Cámara Alta, por lo que ahora corresponde su tratamiento en Diputados.

Debate en grande continúa

Tras un cuarto intermedio, la sesión fue reinstalada a las 14:45, momento desde el cual continúa el debate en grande del proyecto de ley. Durante la jornada, diputados de distintas bancadas exponen argumentos jurídicos y políticos tanto para respaldar como para rechazar la eliminación de la ley vigente.

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