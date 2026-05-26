Jefes de bancada impulsan diálogo con sectores en conflicto y plantean convocar a Mario Argollo

Una reunión de jefes de bancada realizada en la Vicepresidencia del Estado determinó convocar a un diálogo amplio con los sectores en conflicto y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de frenar la escalada de conflictividad que atraviesa el país.

La jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, informó que la propuesta contempla la participación de todos los actores involucrados en la crisis, incluyendo al ejecutivo de la COB, Mario Argollo, además de representantes de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia.

“Que se convoque a todos, en presencia de todos los jefes de bancada y también al Ejecutivo, como también a Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo y a la Iglesia”, señaló la legisladora.

Miranda indicó que desde su bancada ya se cursaron notas formales a distintas instituciones para facilitar este acercamiento y afirmó que la prioridad debe ser “pacificar el país”.

Mario Argollo en diálogo

Consultada sobre la posibilidad de convocar a Mario Argollo pese a la orden de aprehensión en su contra, la diputada sostuvo que se debe priorizar “el bien mayor del país” y señaló que se solicitó levantar temporalmente cualquier proceso que impida la instalación del diálogo.

La legisladora reconoció que existen sectores radicalizados que exigen incluso la renuncia del presidente, aunque aseguró que la mayoría de los movilizados busca ser escuchada y encontrar soluciones mediante el diálogo.

Crisis por bloqueos

La convocatoria legislativa surge mientras el Ejecutivo prevé instalar un Consejo Nacional Económico con organizaciones sociales, en medio de una creciente presión por resolver los bloqueos, el desabastecimiento y la crisis social que afecta especialmente al departamento de La Paz.

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