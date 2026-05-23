Paz tras reunión con Adepcoca: “La apuesta por el diálogo es el mejor camino”

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en la Casa Grande del Pueblo, en un encuentro que, según autoridades, estuvo orientado a fortalecer el diálogo y atender las necesidades del departamento de La Paz.

Tras la reunión, se destacó la predisposición de los productores y la importancia de construir consensos en medio del actual contexto social.

“Quiero agradecer su confianza y su apuesta por el diálogo como el mejor camino para construir soluciones”, manifestó el presidente Rodrigo Paz a través de una publicación en sus redes sociales.

El encuentro contó además con la participación de ministros y viceministros, quienes abordaron distintas demandas y problemáticas planteadas por el sector.

Foto: Conclusión de reunión entre Adepcoca y Rodrigo Paz. RRSS.

“Junto a nuestros ministros y viceministros avanzamos en atender las necesidades del departamento de La Paz”, añadió el mandatario.

Foto: Presidente Rodrigo Paz afirmó que fue una renuión provechosa en la que se intercambiaron opiniones y necesidades del sector. RRSS.

La reunión se desarrolló en un escenario marcado por conflictos y movilizaciones en distintos puntos del país, situación que ha generado afectaciones en la transitabilidad y el abastecimiento en varias regiones.

Desde el Gobierno se remarcó la importancia de mantener espacios de concertación con sectores sociales para buscar soluciones a través del diálogo y evitar una mayor escalada de conflictos.

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