“La renuncia del presidente no va a ser posible”: Diputado insta al diálogo ante bloqueos

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, informó que la Asamblea Legislativa aprobó una resolución que impulsa una pausa humanitaria ante la conflictividad social y los bloqueos registrados en distintas regiones del país, con el objetivo de garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno y la circulación de personas varadas.

El legislador explicó que la medida responde a la situación crítica que atraviesan varias regiones y sostuvo que se trata de una acción urgente para evitar mayores consecuencias humanitarias.

"La pausa humanitaria es necesaria para que puedan ingresar medicamentos, oxígeno y alimentos a la ciudad de La Paz y para que las personas varadas puedan llegar a sus destinos”, declaró.

Rojas cuestionó a los sectores movilizados que, según dijo, han radicalizado sus demandas políticas y afirmó que parte de estas acciones se alejan de los reclamos sociales. En esa línea señaló que “hay grupos violentos que lo único que están pidiendo es la renuncia del presidente”.

El legislador fue enfático al rechazar cualquier posibilidad de que esa demanda se constituya en una salida al conflicto político y social. Afirmó que “la renuncia de nuestro presidente no va a ser posible”, marcando su posición respecto a las exigencias planteadas en las movilizaciones.

El diputado también advirtió que este tipo de exigencias no forman parte de una salida democrática al conflicto y remarcó su postura respecto a este punto al afirmar que “quienes bloquean de manera injustificada y levantan la bandera de la renuncia del presidente están cometiendo delitos”.

En relación a la situación general del país, Rojas insistió en que los hechos de violencia registrados deben ser investigados por las autoridades competentes y rechazó los saqueos reportados durante las movilizaciones.

“No es tolerable lo que ha ocurrido con saqueos y robos agravados, son hechos que deben ser investigados por el Ministerio Público y la Policía Boliviana”, enfatizó.

En su análisis sostuvo que “la abrogación de la ley puede desmovilizar a algunos sectores indígenas, pero existen otros con demandas distintas que siguen en las calles”.

Rojas también vinculó parte de la conflictividad con factores políticos y apuntó al expresidente Evo Morales como una figura que influiría en las movilizaciones.

“Evo Morales tiene una finalidad de desestabilizar el país y utiliza a sectores que aún creen en ese liderazgo”, declaró.

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