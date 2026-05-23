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Paz sobre bloqueos: "Las ciudades que más sufren son La Paz y El Alto"

El mandatario señaló que los conflictos en el occidente del país combinan demandas históricas y factores políticos que están profundizando la crisis de abastecimiento y transitabilidad en el departamento de La Paz.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 16:17

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Foto: Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en contacto con el canal argentino Todo Noticias. TN.
Argentina

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El presidente Rodrigo Paz aseguró que las ciudades de La Paz y El Alto son las regiones más golpeadas por los bloqueos y la conflictividad social que atraviesa el país, situación que ha provocado problemas de abastecimiento, largas filas en estaciones de servicio y dificultades en el transporte de productos.

Durante una entrevista con el medio TN- Todo Noticias, el mandatario explicó que Bolivia arrastra problemas estructurales tras más de 20 años de administración de un mismo bloque político, situación que —según afirmó— dejó conflictos pendientes y tensiones que hoy repercuten principalmente en el occidente del país.

“La ciudad que más está sufriendo es la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto”, manifestó el jefe de Estado al referirse al impacto de los bloqueos en ambas urbes.

Conflictos responden a demandas históricas no resueltas

Paz indicó que el Gobierno trabaja en soluciones a través del diálogo, aunque reconoció que parte del conflicto responde a demandas históricas aún no resueltas, mientras que otros sectores mantienen movilizaciones con motivaciones políticas.

“Hay unos problemas que son temas pendientes históricos a ser resueltos. Hay otros que son de orden político y evidentemente los de orden político están generando un efecto negativo a ambas ciudades”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la continuidad de bloqueos y operativos para habilitar corredores humanitarios destinados al traslado de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno hacia La Paz y El Alto.

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