“Hasta el domingo”: La Unión Juvenil Cruceñista da plazo para levantar bloqueos

La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) anunció un plazo hasta el fin de semana para que se levanten los puntos de bloqueo y advirtió que, si la situación continúa la población podría autoconvocarse para intervenir y despejar las carreteras.

El presidente de la institución, Josué Méndez, señaló que la responsabilidad de restablecer la circulación recae en las autoridades nacionales y exigió una acción inmediata de las fuerzas del orden para garantizar el libre tránsito y evitar mayores afectaciones económicas.

“Nosotros hemos sido claros el día de ayer que el plazo es hasta el fin de semana. el Gobierno tiene que sacar a la Policía para desbloquear”, señaló.

Asimismo, afirmó que las medidas de presión están afectando el trabajo y la producción en Santa Cruz, además de dificultar el traslado de alimentos hacia otros departamentos.

“Santa Cruz puede seguir trabajando, puede hacer llegar los alimentos a los demás departamentos”, manifestó

Desde la UJC también expresaron respaldo a la Policía, aunque insistieron en que debe cumplir con su rol institucional. “Se les está pidiendo que cumplan con su trabajo, que cumplan con la ley, que arresten y desbloqueen las carreteras”, indicaron.

La organización advirtió que, en caso de no existir una respuesta hasta el domingo, sectores de la población podrían asumir medidas por cuenta propia. “La población se va a autoconvocar y va a ir a desbloquear”, afirmaron.

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