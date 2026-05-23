Rurrenabaque aprueba Ley Municipal Antibloqueos para garantizar tránsito

El municipio de Rurrenabaque, en la provincia Iturralde de La Paz, aprobó por unanimidad la Ley Municipal Antibloqueos 132 de Libre Tránsito, que garantiza que todas las personas tengan derecho a circular libremente por las vías públicas urbanas y rurales sin obstáculos arbitrarios o ilegales. La medida surge tras 22 días de desabastecimiento, que afectaron el suministro de alimentos, productos y la actividad turística de la región.

“Hemos sufrido un desabastecimiento grave con los municipios turísticos y productivos. Esto afecta de manera directa la economía y la vida diaria de todos los habitantes de nuestro municipio”, indicó la presidenta del Consejo Municipal.

Daño al turismo

La norma busca proteger la industria turística, motor económico de la zona, frente a bloqueos carreteros que provocan cancelaciones masivas de visitantes nacionales e internacionales y destruyen meses de promoción en cuestión de horas.

“Un bloqueo carretero destruye meses de promoción en un solo día”, destacó la autoridad, resaltando la prioridad de blindar la economía local y garantizar la transitabilidad.

Otros municipios

Además, Rurrenabaque coordinó acciones con cinco municipios vecinos Reyes, Santa Rosa del Yacuma, San Borja, San Buenaventura e Ixiamas— para mantener las rutas expeditas, asegurando abastecimiento y conectividad regional.

Con esta acción, Rurrenabaque no solo busca el autoabastecimiento, sino que planea remitir la norma a la Asamblea Nacional para que sea elevada a rango de ley, marcando un precedente donde la autonomía municipal anticipa soluciones frente a conflictos de transitabilidad y bloqueo.

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