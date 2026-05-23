Alcaldía de Cochabamba busca cierre técnico de K’ara K’ara ante la resistencia de vecinos en vigilia

El conflicto por la gestión de residuos sólidos en el departamento se agudiza. Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) se trasladaron hasta el relleno sanitario de K’ara K’ara con el objetivo de socializar una orden del Tribunal Agroambiental. La disposición judicial establece que, para ejecutar de forma segura el cierre técnico de las celdas 2 y 3, es imperativo el ingreso de un volumen adicional de desechos para evitar desastres ambientales y sanitarios. Sin embargo, los pobladores del sector rechazaron el diálogo y mantienen una estricta vigilia para impedir el acceso de cualquier camión basurero.

La postura municipal: "Es una necesidad técnica, no un capricho"

Las autoridades municipales explicaron que el ingreso de más residuos no significa la continuidad del funcionamiento ordinario del botadero, sino una medida de ingeniería civil indispensable para estabilizar el terreno.

Abel Zuazo, secretario de Asuntos Jurídicos del GAMC, advirtió a los comunarios sobre el peligro latente: "Este botadero es una amenaza, hay que cerrarlo bien porque si no va a dañar la salud de todos (...). Puede ser peor, el daño puede ser peor, se puede derrumbar aquello como mazamorra". Zuazo enfatizó que no cerrar estas celdas de forma técnica generará un problema agroambiental de magnitud municipal.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, respaldó la posición basándose en los informes periciales: "Lo que ha manifestado el Tribunal Agrario, donde han podido establecer que se necesita cerrar la celda dos y tres, y para eso se necesita algo más de basura (...). Es para evitar un deslizamiento, evitar malos olores". Asimismo, Reyes Villa aclaró que el municipio ya no depende de K'ara K'ara para el destino final de sus desechos, dado que gran parte de los residuos ya se están industrializando.

Por su parte, Mauricio Muñoz, secretario de Finanzas del GAMC, reafirmó que la basura regular de la ciudad está siendo desviada a la planta de Cotapachi —donde se procesan más de 200 toneladas diarias— y que dicha operación continuará de forma permanente. Muñoz aseguró que las autoridades insistirán en buscar el diálogo con los dirigentes las veces que sea necesario.

Vecinos en vigilia: "Hemos sido engañados tres o cuatro veces"

En el ingreso al relleno sanitario, las bases de los pobladores instalaron una vigilia permanente y manifestaron un profundo escepticismo frente a los compromisos de la municipalidad, rechazando cualquier tipo de acercamiento.

"La alcaldía se está haciendo la burla con todos los vecinos. Claramente antes vinieron y dijeron que se va a cerrar el 30 de abril (...). Ahora dicen otra vez que el agroambiental, que esto, que el otro. Tenemos niños, tenemos personas mayores que se enferman", protestó una de las vecinas movilizadas.

Los manifestantes cuestionaron la legitimidad técnica del pedido judicial y denunciaron constantes ampliaciones de plazos que se arrastran desde 2024. Un portavoz de la vigilia denunció la presunta parcialización de los asesores técnicos del tribunal y recordó que ya existe una auditoría ambiental que debería ser revisada con rigurosidad: “¿Qué cosa podríamos conversar si ellos son informales? No tienen buena palabra, no se les cree nada. Estamos ratificando que no entre más basura y lo vamos a demostrar en nuestro ampliado el domingo”.

El conflicto se extiende: Bloqueo en Cotapachi y emergencia sanitaria

La crisis de la basura en la región metropolitana no se limita a K’ara K’ara. En el vecino municipio de Colcapirhua, se cumple el tercer día de bloqueo al botadero de Cotapachi. En este sector, los comunarios exigen el cumplimiento estricto de la normativa nacional que fijaba el 18 de mayo como la fecha límite para el cierre definitivo de todos los botaderos del país.

Ante el perjuicio generado por este cerco, las autoridades de Colcapirhua han convocado a un cabildo abierto en la avenida Reducto, donde se analizará la interposición de acciones legales, como una acción popular, en contra de los bloqueadores por atentar contra la salud pública.

Mientras las mesas de diálogo siguen rotas y las posiciones radicalizadas en ambos frentes, los efectos de las movilizaciones ya se sienten con fuerza en las calles de la región: toneladas de desechos comienzan a acumularse peligrosamente en los puntos de mayor concurrencia, afectando de forma crítica a mercados, calles vecinales y centros hospitalarios.

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