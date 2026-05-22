¡Estaba oculta en el cinturón de seguridad! El ataque de una araña que le dejó un impresionante cráter en el pecho a un hombre

Una rutina tan común como ponerse el cinturón de seguridad de un automóvil terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla médica. Un hombre de 49 años sufrió una grave infección que le carcomió parte del pecho tras aplastar por accidente a una "noble falsa viuda negra" (Steatoda nobilis), la especie de araña más peligrosa del Reino Unido.

La víctima es Adrian Martel, un profesor de yoga y artista de circo residente de Londres, quien salvó su vida gracias a una intervención quirúrgica de emergencia tras recibir un diagnóstico inicial completamente errado.

Del "vello encarnado" a un cráter con pus

El calvario comenzó cuando Martel sintió una leve picazón en el lado izquierdo del pecho tras usar su vehículo descapotable. Al día siguiente, la molestia se transformó en un bulto inflamado. Debido a que el dolor empeoraba, decidió acudir a un centro de salud de urgencia.

Sin embargo, los médicos subestimaron la situación: le dijeron que se trataba de un vello encarnado, le recetaron antibióticos y lo mandaron de vuelta a su casa.

"He tenido vellos encarnados antes y sé cómo se sienten. Al día siguiente estaba peor, la zona se había puesto negra y se abrió una herida", relató Martel a medios británicos.

Apenas dos días después, la piel colapsó. La protuberancia se había convertido en un "enorme cráter" que supuraba pus, acompañado de fiebre alta y un decaimiento generalizado, lo que obligó a los cirujanos a meterlo de inmediato al quirófano para extirparle un gran pedazo de tejido infectado (del tamaño de una moneda grande) para evitar que la necrosis siguiera avanzando.

¿Cómo llegó ahí? El peligro oculto en el auto

Martel sospecha que el arácnido estaba escondido justamente en la banda del cinturón de seguridad. Al subirse al coche y abrochárselo, presionó involuntariamente el cuerpo del insecto contra su propio pecho, provocando que este liberara su veneno como mecanismo de defensa.

Aunque los doctores no pudieron asegurar al 100% que fuera una araña, la fisonomía de la lesión apunta directamente a la falsa viuda negra. Irónicamente, esta especie no es nativa de Gran Bretaña: es originaria de las Islas Canarias (España) y llegó a suelo británico alrededor del año 1870 escondida en un cargamento marítimo de plátanos.

Alarma por el aumento de casos

Aunque el veneno de la Steatoda nobilis no es fulminante ni mortal como el de su pariente la "viuda negra" americana (Latrodectus), su picadura genera reacciones alérgicas severas e infecciones bacterianas secundarias sumamente agresivas si no se tratan a tiempo.

El caso de Adrian Martel no es un hecho aislado y ha encendido las alarmas sobre el incremento de estos arácnidos. Según datos oficiales del sistema de salud británico (NHS), las hospitalizaciones por picaduras de araña se han duplicado de forma alarmante en los últimos años, pasando de 47 casos anuales a registrar un pico de 100 ingresos hospitalarios debido a la rápida proliferación de esta especie.

Tras recuperarse del shock y con una enorme cicatriz en el cuerpo, la víctima dejó una advertencia para todos los hogares: "Antes solía dejar las telarañas tranquilas en mi casa; ahora las aspiro absolutamente todas".

IMÁGENES SENSIBLES

Imagen: Kennedy News and Media

Imagen: Kennedy News and Media.

Imagen: Kennedy News and Media

Con datos de Daily Mail, Express y RT.

Mira la programación en Red Uno Play