El cantante de música urbana Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como “Degezeta”, fue asesinado durante un ataque armado registrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El artista, originario de Hermosillo, Sonora, tenía 22 años y comenzaba a ganar presencia dentro de la escena urbana del noroeste de México.

De acuerdo con reportes locales, el hecho ocurrió frente al estadio Ángel Flores, cuando “Degezeta” viajaba a bordo de un Nissan Versa gris junto a otro hombre identificado como Iván Marlon, de 45 años, quien también perdió la vida durante la agresión.

Según los primeros informes, ambos fueron interceptados por hombres armados que dispararon desde otro vehículo en movimiento. Tras el ataque, corporaciones de seguridad llegaron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes.

Versiones cercanas al caso señalan que, minutos antes del crimen, el cantante y su acompañante habrían salido de un estudio de grabación, donde presuntamente trabajaban en nuevas producciones musicales.

Asesinan a “Degezeta”, joven cantante urbano, en ataque armado en Culiacán. Mario Alberto Barreto Domínguez, “Degezeta”

Familiares del artista acudieron ante las autoridades para identificar y reclamar el cuerpo, que será trasladado a su ciudad natal.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables. No se reportaron personas detenidas por este hecho.

“Degezeta” inició su camino musical desde niño dentro del rap y posteriormente incursionó en sonidos urbanos como el reggaetón. Entre sus temas más conocidos se encuentra “Chanel”, colaboración realizada con el cantante culiacanense Jacobo.

La muerte del joven artista generó consternación entre sus seguidores, amigos y personas cercanas, quienes lamentaron el asesinato de una promesa de la música urbana regional.

Con información de Metro News

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