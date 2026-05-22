Lo que comenzó como una divertida experiencia extrema terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para un grupo de amigos que practicaba parasailing en Hawái.

Las imágenes, grabadas en primera persona y compartidas en redes sociales, muestran el momento exacto en el que los turistas disfrutan tranquilamente del paisaje desde las alturas hasta que una gigantesca sombra aparece nadando justo debajo de ellos.

En segundos, la calma desapareció.

“¡Es un tiburón!”, se escucha gritar a varios de los jóvenes mientras observan aterrados el enorme animal moviéndose bajo el agua cristalina.

El video rápidamente se volvió viral debido a la reacción de pánico del grupo, que comenzó a gritar desesperadamente creyendo que un depredador gigante nadaba bajo sus pies.

La enorme silueta marina generó miles de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraban que se trataba de un tiburón de gran tamaño.

Sin embargo, expertos y espectadores más familiarizados con la fauna marina aclararon posteriormente que el animal era en realidad un tiburón ballena, una especie completamente inofensiva para los humanos.

A diferencia de otros tiburones, el tiburón ballena se alimenta por filtración y no representa peligro para las personas, pese a su impresionante tamaño.

El episodio volvió a poner en evidencia la enorme biodiversidad marina que rodea al archipiélago hawaiano, famoso por sus aguas cristalinas y por la presencia frecuente de distintas especies oceánicas.

En zonas como la Costa Norte de Oahu, incluso existen actividades turísticas controladas para observar tiburones y otras especies marinas de forma segura.

Aunque el susto quedó grabado para siempre en el video viral, los turistas terminaron viviendo un encuentro inesperado con uno de los gigantes más fascinantes del océano.

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